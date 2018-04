Otellerin yılbaşı programları

Yılbaşı gecesini ışıl ışıl aydınlatılmış salonlarda, özel partilerde geçirip, lüks bir odada konaklayarak 2015’in ilk gününe muhteşem bir kahvaltı ve sürprizlerle başlamaya kim hayır diyebilir? Otellerin keyifli programlarına mutlaka göz atın.

Yazı: Sinem Gürleyük



Stil sahibi gece

Nefes kesen Boğaz manzarasıyla eski zaman masallarını günümüze getiren The House Hotel Bosphorus, şef Arzu Karakılıç’ın hazırladığı, Türk ve dünya mutfağını buluşturan, sürprizlerle dolu yılbaşı mönüsüyle misafirlerini sofistike bir yılbaşı yemeğine davet ediyor. Üstelik The House Hotel Bosphorus’un eşsiz lokasyonu ve şık ortamında, Ortaköy ve Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşecek muazzam havai fişek gösterisi, yeni yılınızı ışıklara boğacak. Stil sahibi bir gece için The House Hotel Bosphorus’da fiyatlar 299 euro’dan başlıyor. Adres: Salhane Sok. No:1 Ortaköy-İstanbul Tel: (0212) 244 34 00