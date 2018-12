“Biraz şımarmak benim de hakkım” diyorsanız sizi bu köşeye alalım.

• Art Cafe’nin yeni imza lezzeti Fulmine, un kullanılmadan badem, fındık ve şekerle yapılan çıtır katlar arasındaki yoğun kıvamlı kremasıyla lezzeti doruklara çıkarıyor.

Art Cafe Levent Tel: (0212) 264 17 67



• Divan şefleri ekim için porçini ve trüf mantarını bir araya getiren bir menü hazırladı. Fırınlanmış porçini, pazı ve ricotta peyniri ile tatlandırılan bruschetta, risotto porcini ve daha neler neler…



• Mezzaluna’nın yeni menüsündeki kuşkonmaz, roka, mozzarella, füme dana eti ve parmesan peynirli lezzetler kaçmaz.

Mezzaluna İstinyePark Tel: (0212) 345 55 00







Çikolata olmadan asla!

Yeniliklere açık mısınız? Yanıtınız ‘evet’ ise çikolatanın tuzlu yemeklerde kullanıldığı sıra dışı yorumlar tam size göre. Mövenpick Hotels&Resorts, 10 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında Mövenpick çikolatalarının tuzlu yemeklerde kullanıldığı çikolatalı lezzetler menüsüyle karşınızda. Yüzde 72 kakaolu, akçaağaç ve cevizli, limon ve beyaz çikolatalı, fındıklı ve kakao çekirdeği parçalı Mövenpick çikolatalarıyla hazırlanan lezzetler, çikolata düşkünlerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Menüde pancarlı somon, domatesli tart tatin, yeşil çaylı levrek, dana gulaş, pestolu kuzu incik ve patates tartlı ördek göğsü yer alıyor.

Tel: (0212) 319 29 29







Hadi festivale

Almanya’da doğan Oktoberfest, iki yıldır The Octoberfest İstanbul adıyla The Populist’te kutlanıyor. Bu yıl 4-7 Ekim tarihleri arasında The Populist’in bomontiada ve Bebek şubelerinde yapılacak olan festivalde yine özel tatlar sunulacak, ücretli brewmaster table etkinliği, konserler ve DJ performansları yapılacak.

bomontiada Tel: (0212) 296 20 34), Bebek Tel: (0212) 358 56 80