Şehir hayatına yeni katılan mekanları keşfetmek için harika bir zaman.

Hem restoran hem şarküteri hizmeti sunan mekanların müdavimleri çığ gibi büyüyor. Bunların en yenilerinden biri de Nişantaşı’nda açılan Milano Gourmet. Gün saat 09.00’da kahvaltıyla başlıyor. Menüde klasik İtalyan mutfağının sevilen lezzetleri var. Alt katta ise yerli ve yabancı şarküteri ürünlerini, ithal bira çeşitlerini ve her keseye uygun şarapları bulabileceğiniz kavıyla öne çıkan Gourmet Store yer alıyor. Keyif ya da iş odaklı öğle ve akşam yemekleri için ideal olan mekanın mottosu ulaşılabilir lüks. Haftanın beş günü barda, akşamüstünden itibaren DJ eşliğinde keyifli saatler de geçirebilirsiniz.

Tel: (0212) 233 10 33







Fransız esintisi

Anadolu yakasının yeni adreslerinden Neni Brasserie; lezzetli mutfağı, şık dekorasyonu, sıcak atmosferi ve ortama yayılan caz şarkılarıyla Fransız esintisi taşıyan tipik bir lokal Brasserie. Yolunuz Caddebostan’a düşerse manda burrata, lor dolgulu patlıcan, güveçte feta peynirini denemeden çıkmayın!

Tel: (0216) 407 10 43