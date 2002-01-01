Tapas Cafe Bar Restaurant

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Tapas Café-Bar-Restoran, özgün mönüsünde özellikle İspanyol “tapa”ları ile Akdeniz’in güneşini özümsemiş lezzetlerini 2002 yılından beri Ankaralıların beğenisine sunuyor

Tapa, küçük tabaklar içinde sunulan bir çeşit meze anlamına geliyor. Geçmiş yıllarda İspanya’da şarap mahzenleri esnafa ve mahalleliye şarap mahzenlerinden kadehle şarap satarlarmış. Şarabı servis yaparken tozdan, çöpten, sinekten korumak için kadehin üzerini bir tabakla kapatırlar, tabağın içi de boş olmasın diye şarapla birlikte iyi giden bir yiyecek koyarlarmış. Tapa bu tabağın adıymış. (Bizdeki tıpa sözcüğünü andırıyor) İspanyolca ‘tapar’ fiilinden türetilmiş. Giderek barlarda küçük tabaklarda ikram edilen yiyeceklere de tapa denmeye başlanmış. İspanya’da iş çıkışı bir tapas bara gidip, tapa yemek ve aperitif içmek alışkanlıktır: Vamos a tapear!



Tapasın özgün café/restoran mönüsünün yanısıra, soğuk ve sıcak çeşitli tapa mönüsü bulunmakta. Mekanın ahşap ağırlıklı dekorasyonunda yer alan bar ve masalar, eskitilmiş tuğladan duvarlar, Andalusia (Endülüs) stili iskemleler Ankara Tapas’ı gayet sıcak, çekici ve İspanyol kılıyor.



Tapas sadece bir Café-Bar-Restoran değil. Salı, Cuma, Cumartesi akşamları canlı müzik performansları, Pazartesi Tango, Perşembe akşamları Flamenko geceleri ile eşsiz deneyimler yaratıyor. Tapas’ın dans pistinde her yaştan insan gençliğini içselleştirip, paylaşımda bulunuyor.