Wom Karaköy

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Karaköy Rıhtım Caddesi’nde yakın zaman önce açılan Wom Karaköy, özgün tasarımla düzenlenen dekorasyonu, keyifli ortamı ve Türk-dünya mutfakları tatlarıyla kısa zamanda dikkat çekti.

Reklam ve pazarlama terminolojisindeki ‘Word of Mouth’ (ağızdan ağıza) kelimesinden ismini alan WOM Karaköy, sıcak ve samimi dekorasyonu, naif ve benzersiz lezzetleriyle misafirlerini şımartıyor.



Wom’un menüsünde, mekanın atmosferi ile bütünleşen özel yemekler ve zengin kahve, çay çeşitleri sunuluyor. Confit Somon Linguini, Sirloin Steak, Kalamar Salatası, Bonibon Burger bunlardan sadece bazıları. Wom Karaköy’de, öğle yemeklerinde zamanla yarışanlar için de lezzetli seçenekler var. Uluslararası lezzetlerin yanı sıra Geleneksel Türk mutfağı lezzetleri de yer alıyor. Yöresel Karadeniz Mıhlama, Çıtır Mantı, Wom Serpme Türk Kahvaltısı, Wom Karaköy’un menüsünü kusursuz bir şekilde tamamlıyor. Begonvil’in Reyhan Şerbeti hiçbir yerde sunulmayan sadece Wom Karaköy’e özel hikayesi ile de sempati kazanan eşsiz bir lezzete sahip. Sıkıcı ofis ortamından bunalan, evde tek başına çalışmak istemeyenler için de yepyeni bir adres olan Wom Karaköy, kahve ve çaylarınızın yanında tercih edebileceğiniz ıslak kek ve cheesecakeler ile de iş çıkışı buluşmalarınıza tat katıyor.

Semtinden aldığı sanatsal kimliği mekana taşıyan Wom, Mimar Sinan GSÜ öğrencilerinin sanat objelerine yer vererek, dekorasyonunuzda farkındalık yaratıp değer katacak ürünleri satışa sunarak destek oluyor. Genç girişimci Serhan Kohen ve Yasin Üçkardeş’in Miami’den Türkiye’ye kesin dönüş yapmaları sonucunda uzun süren çalışmalar ile hayata geçirilen mekan; tasarımı, menüsü, müziği ve hizmet anlayışı ile misafirlerine yepyeni bir yaşam tarzı sunuyor.



Dekorasyonundan eleman seçimine ve menü hazırlıklarına kadar her detayı büyük bir titizlik içerisinde hazırlanan ve misafirlerinin günün farklı saatlerindeki; sabah -öğle-akşam yemekleri, geç saat sohbetleri için tüm beklentilerine yanıt verebilecek konforu barındıran Wom Karaköy, uzun saatler geçirilebilecek bir mekan olarak tasarlandı.