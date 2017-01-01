Geçen yaz Alaçatı’ya damgasını vuran Limon Köyiçi artık İstanbullu oldu. 2017’nin son iki haftasını Nişantaşı’ndaki yeni yerinde karşılayan mekan, kısa sürede müdavimi olacağınız lezzet duraklarından.

İstanbul’un yeme-içme hayatı kış aylarında daha bir hareketleniyor. Son birkaç yıldır Boğaz hattıyla yarışır şekilde pek çok mekanın favorisi haline gelen Nişantaşı, hem kolay ulaşılır konumu hem de tarihi ruhunu yansıtan mahalle kültürü ile gençlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. “Haydi iş çıkışı şöyle güzel bir mekanda güzel bir yemek yiyelim” dediğinizde merkeze yakın, ulaşımı kolay pek çok alternatif var. İşte bu mekanların en yenilerinden biri de Limon Köyiçi Nişantaşı. Kendisi yeni lezzet durağınız olmaya aday. Hayli de gözde, öyle ki yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekebilir.





Geçen yaz Alaçatı’nın adından söz ettiren mekanlarındandı ve bu yıl da hem dekorasyonu hem de yemek ve kokteyl sunumlarındaki özenli tavrıyla müdavimlerini oluşturmakta gecikmedi. Fancy Group ortaklığında Serkan Koca’nın işletmeciliğini üstlendiği mekanın lezzetleri, Şef Eyüp Gül’ün imzasını taşıyor. Mekanın mimarlığını Murat Özalp üstlenmiş. Emre Yusufi’nin Hercules Bathtub tablosu da şimdiden Limon Köyiçi Nişantaşı’nın ilginç detayları arasında. Menüde neler mi var? Trüflü çıtır baklava, etli pazı dolması, kokoreç bruchetta, ördek roll, ev yapımı makarnalar, steak’ler ve limonlu merengi denemeden çıkmayın. DJ kabininde zaman zaman ünlü isimleri de görmeniz mümkün.