Çin-Kanton Mutfağı’nın İstanbul’daki en iddialı temsilcisi ve Shangri-La’nın imza restoranı olan Shang Palace, Çin Yeni Yılı kutlamaları esnasında yeni menüsünün lezzetlerini sunmaya başlıyor.

Yeni Menüden Lezzetler

Çin’in Kanton ve Sichuan Bölgeleri’nin özel lezzetleri arasında yer alan, refah, bolluk ve iyi şans getirdiğine inanılan çiğ balık salatası Lo Hei Salmon, özellikle Singapur ve Malezya’daki Çin Yeni Yıl kutlamalarının vazgeçilmez lezzeti olarak ön plana çıkıyor.





Chengdu Mutfağı’nın önemli ve en popüler lezzetlerinden olan, baharatlı sosla kıyılmış et, biber yağı, Sichuan biberi ve taze soğan ile servis edilen Dan Dan Noodle ise noodle sevenlerin vazgeçilmezleri listesine girecek. Eski Çin’de noodle tezgahını “Biandan” adı verilen bir sopaya takarak taşıyan bir noodle ustasının noodle’larının çok beğenilmesi ve “Biandan”da satıldığı için “Dan Dan Noodle” olarak anıldığı efsanesi ile günümüze kadar ulaşmış bu eşsiz lezzeti denemenizi şiddetle öneririz.



YuXiang tarzı deniz tarağı (YuXiang Scallop), Shang Palace’ta servise başlanan ve Sichuan menüsünden bir yemek olan YuXiang tarzı deniz tarağı menüdeki acı sosuyla ilgi çekiyor. Chengdu Shangri-La ’dan gelen 2 şef tarafından özenle hazırlanan acı sosuyla birlikte pişirilip servis edilen bu tabak kesinlikle denemeye değer.



Pekin Ördeği’ne Shang Palace yorumu. Bu ünlü yemek yeni menüde iki aşamalı olarak servis ediliyor. İlk tabakta masaya getirilen ördeğin derisi “Çin Pancake”ine sarılarak özel soslar eşliğinde yeniyor. İkinci serviste ise wok’ta kızartılmış ve ince parçalar halinde sunulan ördek eti marul yaprakları eşlinde servis ediliyor.



100 yıllık tarihe sahip Sichuan’in karakteristik Tavuk Çorbası ile mutluluk ve şans getirdiğine inanılan vitamin açısından zengin, bir o kadar da lezzetli ve hafif tatlısı Mango Sago ise yeni menünün özel lezzetleri arasında….