Yılın en coşkulu gecesini sevdiklerinizle birlikte dışarıda geçirmek istiyorsanız, şık bir ambiyans, birbirinden lezzetli yemekler ve canlı müzik sunan otellerin keyifli alternatiflerine göz atmaya ne dersiniz?

Swissotel The Bosphorus, yeni yılın ilk dakikalarını benzersiz bir ziyafetle karşılıyor. Otelin farklı noktalarında hazırlanan yılbaşı programlarında, her damak ve müzik zevkine hitap eden seçenekler mevcut. 120 yıllık ahşap dağ evi Chalet’nin yemyeşil bahçesinde şehrin karmaşasından uzakta, İsviçre’nin geleneksel tatlarının en güzel şekilde yorumlandığı benzersiz bir yılbaşına ne dersiniz? Kişi başı 745 lira olan Chalet menüsünde kapanışı, geleneksel Noel pastası Yule Log ve yeni yıl kurabiyeleri yapıyor. Boğazı kucaklayan muhteşem bir manzarada, en güzel parçaların seslendirileceği şık bir ambiyansta 2019’a ‘Merhaba!’ demek istiyorsanız Gabbro’yu tercih edebilirsiniz. Kişi başı fiyatı, 1125 lira. Cafe Swiss’in sunduğu yılbaşına özel açık büfede ise birbirinden özel lezzetleri bulmanız mümkün; kişi başı 945 lira. Cafe Swiss’in devamı olarak aynı menünün sunulacağı Lobby Lounge’da kişi başı fiyatlar 745-945 lira olarak değişiyor.

Tel: (0212) 326 11 00







İki farklı alternatif

Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul, bünyesinde yer alan 34 Restaurant ve Dining Room’daki iki farklı kutlama seçeneği ile yeni yıla keyifli ve lezzetli bir başlangıç imkanı sunuyor. 34 Restoran’da, DJ performansı ile başlayacak gecede, yılbaşı yemeği süresince Vural Kaya ve orkestrası eşlik edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ‘oryantal show’ ile eğlenceli dakikalar sizi bekliyor. Kişi başı fiyatı limitsiz yerli içecek dahil 719 lira. Dining Room’da ise yılbaşı, beş aşamadan oluşan set menü ve gece yarısı büfesi ile karşılanıyor. Gas Brothers Orkestrası’nın eğlenceli ve hareketli şarkılarıyla eğlenip DJ performans ile devam edecek yeni yıl kutlaması, limitsiz yerli içecek dahil 749 lira.

Tel: (0212) 368 12 34







Her zevke göre

Divan Grubu, İstanbul’daki otelleri için hazırladığı yılbaşı programlarıyla her zevke uygun programlar sunuyor. Divan İstanbul içerisinde yer alan Divan Lokanta, konuklarını benzersiz lezzetlerden oluşan yılbaşı gala yemeğiyle karşılıyor. Güzel tatlara, DJ performansı da eşlik ediyor. Yılbaşı eğlencesinin kişi başı fiyatı 690 lira. Eğer konaklamak da isterseniz oda, kahvaltı, konaklama ve Divan Lokanta’da gerçekleşecek gala yemeğinin de dahil olduğu paketin tek kişilik fiyatı 260 euro, çift kişilik konaklama fiyatı ise 385 euro. Divan Suites Istanbul G-Plus’ta ise yeni yıl gala yemeği kişi başı 239 liradan sunuluyor. En güzel şehir otellerinden Divan Istanbul City’de yılbaşı gala yemeğinin de dahil olduğu konaklama paketinin çift kişilik fiyatı 769 lira, konaklamasız yeni yıl gala yemeğinin fiyatı ise 459 lira.

Tel: (0212) 315 55 00







Unutulmaz bir gece

Renaissance Polat Istanbul Hotel, farklı eğlence alternatifleri ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi vadediyor. Daphne Restaurant&Grill, Marmara Balık Lokantası ve Bar Noblesse’de canlı performanslar eşliğinde eğlenceli yılbaşı programları, şölene dönüştürülmüş yeni yıl büfeleri ve 2019 sürprizleri sizi bekliyor... Fiyatlar 400 liradan başlıyor. Yeni yılın ilk gününü Renaissance Polat Istanbul Hotel’de geçirmek isterseniz, özel yılbaşı konaklama paketinden yararlanabilir, 2019’un ilk sabahına zengin ve leziz yeni yıl brunch’ı ile merhaba diyebilirsiniz. Konaklamalı fiyatlar ise 125 euro’dan başlıyor.

Tel: (0212) 414 18 00