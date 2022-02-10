Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları

Başrollerini Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ın paylaştığı The Adam Project, 11 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman geldi...

Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları

Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman ve görseller paylaşıldı.  Başrollerini Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ın paylaştığı The Adam Project, 11 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Filmin konusu ve oyuncularına yakından bakalım:

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Shawn Levy

Senaristler: Jonathan Tropper ve T.S. Nowlin, Jennifer Flackett, Mark Levin

Yapımcılar: David Ellison, Dana Goldberg,  Don Granger, Shawn Levy, Ryan Reynolds

Yayın tarihi: 11 Mart

THE ADAM PROJECT KONUSU 

Zamanda yolculuk eden bir pilot, kendi genç hâli ve o zamanlar hâlâ hayatta olan babasıyla iş birliği yaparak geçmişiyle hesaplaşır ve geleceği kurtarmaya çalışır.

 THE ADAM PROJECT NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Adam Project, 11 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. 

 THE ADAM PROJECT OYUNCU KADROSU

  • Ryan Reynolds
  • Mark Ruffalo
  • Jennifer Garner
  • Walker Scobell
  • Catherine Keener
  • Zoe Saldaña

 

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