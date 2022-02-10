Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları
Başrollerini Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ın paylaştığı The Adam Project, 11 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman geldi...
Merakla beklenen The Adam Project filminden fragman ve görseller paylaşıldı. Başrollerini Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ın paylaştığı The Adam Project, 11 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Filmin konusu ve oyuncularına yakından bakalım:
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Shawn Levy
Senaristler: Jonathan Tropper ve T.S. Nowlin, Jennifer Flackett, Mark Levin
Yapımcılar: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Shawn Levy, Ryan Reynolds
Yayın tarihi: 11 Mart
THE ADAM PROJECT KONUSU
Zamanda yolculuk eden bir pilot, kendi genç hâli ve o zamanlar hâlâ hayatta olan babasıyla iş birliği yaparak geçmişiyle hesaplaşır ve geleceği kurtarmaya çalışır.
THE ADAM PROJECT NE ZAMAN YAYINLANACAK?
The Adam Project, 11 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
THE ADAM PROJECT OYUNCU KADROSU
- Ryan Reynolds
- Mark Ruffalo
- Jennifer Garner
- Walker Scobell
- Catherine Keener
- Zoe Saldaña