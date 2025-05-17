Mission: Impossible - Son Hesaplaşma: Ethan Hunt’ın son mücadelesi
Mission: Impossible serisinin son halkası Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin, insanlığın geleceğini tehdit eden yapay zeka The Entity’yi durdurma mücadelesini anlatıyor. Tom Cruise’un başrolünde olduğu bu aksiyon dolu finalde, Rebecca Ferguson ve Simon Pegg de ekibe katılıyor.
İrem Naz Güvel
Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından
Görevimiz Tehlike serisinin son halkası Mission: Impossible - Son Hesaplaşma, önceki film Ölümcül Hesaplaşma’nın kaldığı yerden devam ediyor. Ethan Hunt ve ekibi, yanlış ellerde insanlığın sonunu getirebilecek gelişmiş bir yapay zeka programı olan The Entity’nin peşine düşerek bir kez daha dünyayı kurtarmak için mücadele ediyor. Tom Cruise’a filmde, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg eşlik ediyor.