Mission: Impossible - Son Hesaplaşma: Ethan Hunt’ın son mücadelesi

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

Görevimiz Tehlike serisinin son halkası Mission: Impossible - Son Hesaplaşma, önceki film Ölümcül Hesaplaşma’nın kaldığı yerden devam ediyor. Ethan Hunt ve ekibi, yanlış ellerde insanlığın sonunu getirebilecek gelişmiş bir yapay zeka programı olan The Entity’nin peşine düşerek bir kez daha dünyayı kurtarmak için mücadele ediyor. Tom Cruise’a filmde, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg eşlik ediyor.