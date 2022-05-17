Neden kötü rüyalar görürüz? En sık görülen 15 kabus size de tanıdık gelebilir

Neden kötü rüyalar görürüz? Daha Güzel Bir Uyku dergisinde bu soruya şu yanıt veriliyor: Kâbuslar uyuyan insanın baş belasıdır fakat bilim insanlarına göre, bunlar sağlıklı bir durumun doğal parçasıdır. Uzmanlar neden kâbus gördüğümüzü tam olarak çözemese de, bunun, beynimizin içinde gelişen bazı bağlantılarla ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Rüyalar ve kabuslar, gerçek hayattaki mücadele veya kaçış durumları için hafıza depolama, duyguları işleme veya eğitim konusunda yardımcı olabilir. Bunların üçü de stres kaynağıdır; bu yüzden de rüyaların bazen kâbusa dönüşmesi doğaldır. Genellikle üç ile altı yaş arasında görülür ama yetişkinlikte de devam edebilir. Kâbuslar da rüyalar gibi REM uykusu sırasında meydana gelir. Uykunun REM evresinde bedenimiz uyku felci olarak adlandırılan koruyucu bir mekanizmaya geçer. Beyin sapı, rüyadayken el kol hareketleri yapmamızı engellemek için bedenimize kasları gevşetme sinyalleri gönderir.