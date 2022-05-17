Neden kötü rüyalar görürüz? En sık görülen 15 kabus size de tanıdık gelebilir

Neden kötü rüyalar görürüz? Daha Güzel Bir Uyku dergisinde bu soruya şu yanıt veriliyor: Kâbuslar uyuyan insanın baş belasıdır fakat bilim insanlarına göre, bunlar sağlıklı bir durumun doğal parçasıdır. Uzmanlar neden kâbus gördüğümüzü tam olarak çözemese de, bunun, beynimizin içinde gelişen bazı bağlantılarla ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Rüyalar ve kabuslar, gerçek hayattaki mücadele veya kaçış durumları için hafıza depolama, duyguları işleme veya eğitim konusunda yardımcı olabilir. Bunların üçü de stres kaynağıdır; bu yüzden de rüyaların bazen kâbusa dönüşmesi doğaldır. Genellikle üç ile altı yaş arasında görülür ama yetişkinlikte de devam edebilir. Kâbuslar da rüyalar gibi REM uykusu sırasında meydana gelir. Uykunun REM evresinde bedenimiz uyku felci olarak adlandırılan koruyucu bir mekanizmaya geçer. Beyin sapı, rüyadayken el kol hareketleri yapmamızı engellemek için bedenimize kasları gevşetme sinyalleri gönderir.
İşte bu yüzden, bazen kötü bir rüyadan uyandığımızda hareket edemeyiz. Karabasan (old hag sendromu) olarak bilinen bu durum yaşandığında, kötü bir rüyadan aniden uyanır, birisi bizi yatağa bastırıyormuş gibi hissederiz.
Neyse ki beyin sapı da uyandığından bu durum kısa sürede sona erer. Beden ısısını veya beyin kimyasını değiştiren acı biber, şeker ve alkol gibi bazı gıdalar kötü rüyalar görmemize katkıda bulunur. Bazıları içinse rahatsız bir pozisyonda yatmak bile kötü rüya görmek için yeterlidir. Aynı şekilde fiziksel sağlık sorunları, migren, ateş veya bazı ilaçlar kâbus görmenize yol açabilir. Akıl sağlığı da rüyalarımızı etkiler. Özellikle travma sonrası yaşanan stres bozukluğunda beyin, geceleri eski olayları yeniden işleyerek kâbuslara neden olur. Gündelik hayatımızdaki stres de uykuya sızabilir. (Rüya tabirleri bölümümüze de bakabilirsiniz)
İŞTE EN SIK GÖRÜLEN 15 KABUS
1. Biri ya da bir şey tarafından takip edilmek.
2. Düşmek (sonsuza kadar ya da yere doğru).