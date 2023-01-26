Nefes-Yer Eksi İki filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?
Yapımcılığını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği, TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Nefes-Yer Eksi İki filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? Yakından bakalım...
Yapımcılığını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği Nefes-Yer Eksi İki filminin afişi yayınlandı. Hakan Evrensel'in aynı adlı romanından senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor. Nefes-Yer Eksi İki filmi konusu, oyuncularına, vizyona tarihine yakından bakalım...
Nefes-Yer Eksi İki filmi konusu ne?
1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen Nefes Yer Eksi İki, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikayeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor.
Nefes-Yer Eksi İki filmi ne zaman vizyona girecek?
"Nefes-Yer Eksi İki" filmi 17 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Nefes-Yer Eksi İki filmi oyuncuları
- Murat Yıldırım
- İlker Aksum
- Şahin Kendirci
- Eren Hacısalihoğlu
- Arda Anarat
- Yasin Çam
- Begüm Akkaya
- Rıdvan Aybars Düzey
- Cezmi Baskın
- Doğanay Ünal
- Emrah Doğan
- Eyüp Kan
- Bestemsu Özdemir
- Burak Sergen
- Erdal Cindoruk
- Bulut Akkale