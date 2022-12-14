Netflix dizisi Wednesday, Dahmer'i de geçti...

Wednesday, Netflix'in tüm zamanların en popüler ikinci İngilizce dizisi oldu. Variety'ye göre Wednesday, Dahmer, Canavar: Jeffrey Dahmer Hikayesi'ni geçerek ikinci bu alanda ikinci sırayı aldı.

Tim Burton'ın yönettiği dizi Wednesday, platformda bir ay içinde bir milyar saatten fazla izlenen üçüncü program oldu. Squid Game ve Stranger Things 4, bu ayrıcalığa ulaşan diğer iki program olmaya devam ediyor.

Wednesday'in, bu sıralamada Stranger Things 4'ü geçmesi ise henüz pek olası görünmüyor. Stranger Things 4, 13 saat sürerken, Wednesday dizisi toplam 6,8 saat sürüyor. Fakat Wednesday dizisi, ilk 28 gününde Stranger Things'den daha fazla kişi tarafından izlendi.

Dizi ayrıca yeni yayınlanan Harry & Meghan'ın belgeselini de geride bıraktı.