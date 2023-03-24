Netflix Türkiye Nisan ayı programı belli oldu

Nisan'da Netflix yepyeni yerli ve yabancı içeriklerle dolu. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday'ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in paylaştığı Boğa Boğa, 21 Nisan'da sadece Netflix’te olacak.

Neslihan Atagül'ün bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara'yı canlandırdığı Aaahh Belinda, 7 Nisan'da sadece Netflix kütüphanesinde yerini alacak.

NETFLİX NİSAN AYI DİZİ PROGRAMI

YENİ DİZİ

BEEF - 6 Nisan

Başarısız bir müteahhit ve hüsrana uğramış bir girişimci, trafikte kavga eden iki yabancıyken, en karanlık dürtülerinin esiri olan iki düşmana dönüşür.

YENİ DİZİ

Florida Man - 13 Nisan

Gözden düşmüş, borç batağındaki bir polis karanlık bir iş için memleketi Florida'ya dönmek zorunda kalınca çılgın ve ölümcül bir hazine avına bulaşır.

YENİ SEZON

Sweet Tooth: 2. Sezon - 27 Nisan

Çok özel bir geyik-çocuk olan Gus, yakalanıp hapsedildiği ağılda tanıştığı melez dostlarını çok geç olmadan kurtarmak için harekete geçer.

YENİ SEZON

Cennete Hoş Geldiniz: 2. Sezon - Çok yakında

DramMahsur kaldıkları adada yeni tehditlerle karşılaşan isyancılar, özgürlük için amansız bir savaş başlatır. Astrid ise Yeni Cennet'e yönelik planlarını hayata geçirir.

NETFLİX NİSAN AYI FİLM PROGRAMI

EROZYON - 1 NİSAN

Bebeğini doğumda kaybeden ve ölümün eşiğinden dönen bir gazeteci yasını tutarken, rahatsız edici görüntüler ve ürkütücü saldırılar hayatını altüst eder.

AAAHH BELİNDA - 7 Nisan

Bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara, kendi kimliğini geri kazanmak için bu hayatı mükemmel oynamalıdır.

AÇLIK - 8 Nisan

Genç ve yetenekli bir sokak yemekleri aşçısı, kötü şöhretli ve acımasız bir şeften eğitim almaya gider. Burada, sınırlarını zorlaması gerekecektir.

BOĞA BOĞA - 21 Nisan

İstanbullu iş adamı Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyza'yla birlikte

Assos'a yerleşir. Huzur ararken hayatı kâbusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğunu anlar.

BİR KEZ DAHA - 21 Nisan

Amelia, 40. yaş gününde 18 yaşına geri dönmeyi diler. Ama aynı günü tekrar tekrar yaşamaya başlamasıyla hayatını değiştiren bu dilekten pişman olması uzun sürmez.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

THE BLACKLIST: 9. SEZON - 1 Nisan

Önceki sezondaki trajik olayların üzerinden iki yıl geçmiş ve görev gücü dağıtılmıştır. Red'in yerini ise kimse bilmemektedir. Ta ki yeni bir tehdit ortaya çıkana kadar.

BİR NETFLIX BELGESELİ

LEWIS CAPALDI: HOW I'M FEELING NOW - 5 Nisan

Belgesel

Bu samimi ve kapsamlı belgesel, Lewis Capaldi'nin internette ünlü olan mücadeleci bir gençten Grammy adayı bir pop yıldızına nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

PATRON BEBEK: BEŞİĞE DÖNÜŞ: 2. SEZON - 13 Nisan

Çocuk & Aile

Bebek Şirketi'nden ayrılan Patron Bebek ile Tina, daha önce hiç girilmemiş bir alanda hüküm sürmek için yeni bir şirket kurar. Görevleri sevmesi güç olan "zor" bebeklerdir.

BİR NETFLIX BELGESELİ

NASIL ZENGİN OLUNUR? - 18 Nisan

Belgesel

Para konularında gücü ele almanın zamanı geldi. Finans uzmanı Ramit Sethi, ABD'nin dört bir yanındaki insanlara hayallerindeki zenginliğe kavuşmaları için yardım ediyor

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

BİLİM İNSANI ADA ARI: 4. SEZON - 22 Nisan

Çocuk & Aile

Ada, Iggy ve Rosie'nin bilim ekibine bu sezon yeni bir arkadaş daha ekleniyor. Teknoloji dehası Benny B'nin harika fikirleri ve çok havalı bir robot köpeği var.

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

JOHN MULANEY: BABY J - 25 Nisan

Emmy ödüllü komedyen, senarist ve oyuncu John Mulaney, yepyeni bir stand-up komedisi ile geri dönüyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

WORKIN' MOMS: 7. SEZON - 26 Nisan

Son sezonda Kate ve dostları, kariyerlerindeki başarılar ile kişisel tatmin arasında denge kurmaya çalışırken karşılaştıkları zorlukları kahkahaların yardımıyla aşıyor.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

LIMBO - 30 Nisan

Dram

Bu mizah dolu ve samimi dramada iltica taleplerine yanıt bekleyen Suriyeli bir müzisyen ve mülteci arkadaşları, gözlerden uzak bir adaya gönderilir.