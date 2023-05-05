Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (24 - 30 Nisan)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta boyunca (24 - 30 Nisan) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Cennete Hoşgeldiniz" dizisi, film kategorisinde ise "Boğa Boğa" zirvede yer aldı. 24 - 30 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Cennete Hoşgeldiniz (2. Sezon)

2. Sweet Tooth (2. Sezon)

3. The Diplomat (1. Sezon)

4. Cennete Hoşgeldiniz (1. Sezon)

5. Ham Elmaslar (1. Sezon)

6. Hemşire

7. The Night Agent (1. Sezon)

8. Sweet Tooth (1. Sezon)

9. The Marked Heart (2. Sezon)

10. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (1. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Boğa Boğa

2. Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan

3. Mahalleden Arkadaşlar

4. AKA

5. Tamirhane

6. Bir Turistin Aşk Rehberi

7. Aaahh Belinda

8. Snake Eyes: G. I . Joe Origins

9. Yedi Kral Ölmeli

10. Açlık