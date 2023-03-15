Ah Belinda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ah Belinda filminden ilk fragman

Netflix Trükiye tarafından çekilen Ah Belinda filmi 1986 yapımı aynı adlı Yeşilçam filminin modern bir uyarlamasıç Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı filmin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek. Ah Belinda filmi konusu, oyuncuları, fragmanına yakından bakalım...

Ah Belinda filmi konusu nedir?

Film, yakın zamanda çıkacak bir şampuan olan 'Belinda' için bir televizyon reklamında yer alan genç oyuncu Dilara'nın hikayesini konu alıyor. Provalardan birinde Dilara'nın hayatı bir anda değişiyor ve senaryonun tüm unsurlarının gerçeğe dönüştüğünü fark ediyor. Artık 'Handan' olan Dilara, çaresizce aksini kanıtlamaya çalışıyor.

Ah Belinda filmi oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosunu Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu, Beril Pozam ve Necip Memili paylaşıyor.

Ah Belinda filmi fragmanı