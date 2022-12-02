Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Sıcak Kafa'nın konusu nedir? Oyuncular kimler? Sıcak Kafa uyarlama mı?

Netflix'in Türkiye yapımı projelerinden Sıcak Kafa bugün platformda yerini aldı. Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki dizi, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. Hikâyenin yapımcılığını ise Timur Savcı üstleniyor. Dizi ile ilgili detaylara yakından bakalım...

Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

Dizinin konusu şöyle:

Gizemli bir şekilde delilik salgınından etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Sıcak Kafa uyarlama mı?

Sıcak Kafa Afşin Kum'ın aynı adlı eserinden uyarlanarak ekranlara geliyor.

Sıcak Kafa dizisi oyuncuları

Sıcak Kafa'nın kadrosunda ;

Osman Sonant,

Şevket Çoruh,

Hazal Subaşı,

Tilbe Saran,

Kubilay Tunçer,

Özgür Emre Yıldırım,

Gonca Vuslateri,

Zerrin Sümer,

Yetkin Dikinciler,

Hakan Gerçek,

Erdem Akakçe,

Barış Yıldız,

Arda Anarat,

Furkan Kalabalık,

Şebnem Hassanisoughi,

Cüneyt Uzunlar

Haluk Bilginer yer alıyor.

Sıcak Kafa dizisi bölümleri ve konusu

1. bölüm / Galanthus Byzantinus

Markette yaşanan bir olayın ardından SMK yetkilisi Anton’un radarına takılan Murat, saklandığı yerden çıkar ve sorularına yanıt bulmak için kayıp bir arkadaşının peşine düşer.

2. Bölüm / Kedi, Kutu, Huni

Murat’ın kasetlerini dinleyen Anton, araştırmasını sürdürmeye kararlıdır. Murat ise 6. Bölge’ye girmenin bir yolunu bulmalıdır. Anton’un derinlerde gömülü bir sırrı vardır.

3. Bölüm / 6. Bölge



6. Bölge’de Murat’ın eski anıları canlanır. Murat’ın bağışıklığından emin olan Şule, onu Artı 1’in araştırma ekibi ile tanıştırır. Mavi haplar, bir ipucu sağlar.

4. Bölüm / Yüksek Ateş



Murat’ı arayan Anton, peşindeki Canan’la yüzleşmek zorunda kalır. Artı 1’ciler arasında bölünme yaşanır. Yasemin, Murat’la akıl oyunları oynarken Fazıl, Canan’ı saf dışı bırakır.

5. Bölüm / Şafak Söktü, Akrep Öldü



Anton, SMK’ya dönmeme kararı verse de Fazıl, onu köşeye kıstırır. Özgür, laboratuvarda yaşananları Murat’a anlatır. Murat kendi içinde bir ikilem yaşarken Viktor’un siparişi gelir.

6. Bölüm / 7’ye 13 kala



Fazıl, Emel’i gözaltına alır. Anton, Murat’a ulaşmak ister. Şule ise bir şifreyi çözmelidir. Haluk’u aklından çıkaramayan Murat, annesini kurtarmak için riskli bir plan yapar.

7. Bölüm / Gül ve Diken



SMK’da güvenlik sıkılaşırken Murat ve Şule saldırıyı önlemeye çalışır. Murat, Fazıl’la pazarlık yapar. Herkes için büyük gün gelip çatmıştır ama Fazıl’ın başka planları vardır.

8. Bölüm / Adımın bir önemi yok



Patlamanın ardından tüm şehirde bir insan avı başlar. Haluk’la arasındaki bağı sorgulayan Murat, trajik bir kaybın ardından cesur bir karar verir. Kimseyi geride bırakmayacaktır.

Sıcak Kafa dizisi tanıtım fragmanı