Netflix'in Haziran ayı programı belli oldu: İşte Haziran ayı filmleri, dizileri, belgeselleri
Dijital yayın platformu Netflix, Haziran ayında kullanıcılarını yepyeni dizi ve filmlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Haziran ayı programında başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı X kuşağıyla Z kuşağının çarpışmasını konu alan Kuş Uçuşu öne çıkıyor...
Netflix haziran programını duyurdu... Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne seren, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu, 3 Haziran'da Netflix’te olacak. Reklam ajansı batan bir insanın, âşık olduğu şarkıcıyla kendini bulma yolculuğunu konu alan Aşkın Kıyameti, 20 Haziran'da Netflix ekranlarındaki yerini alıyor.
Ayrıca Netflix'in sevilen dizi ve filmlerinin dünyalarını mercek altına alan podcast serisi ''Kaldığın Yerden'', ''Yönetmen Koltuğunda: Tolga Karaçelik & Umut Aral'' ve ''Üç Komedyen Bir Mikrofon'' bölümleriyle izleyici ile buluşacak.
NETFLİX HAZİRAN AYI DİZİ PROGRAMI
Borgen - Power & Glory / 2 Haziran
Dışişleri Bakanı Birgitte Nyborg'un kariyeri, Grönland'da bulunan petrol hakkındaki bir anlaşmazlığın uluslararası bir krize dönüşmesi ihtimali üzerine tehlikeye girer.
Kuş Uçuşu / 3 Haziran
Bir haber spikerinin göz kamaştırıcı hayatı, hırslı bir stajyerin onu iş yerinde sabote etmesi ve eşiyle arasına nifak tohumu ekmesiyle dağılmaya başlar.
Peaky Blinders: 6. Sezon / 10 Haziran
Shelby ailesi yıkıcı bir kayıp yaşar. Dört yıl sonra afyon ticaretine yönelen Tommy, en büyük düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır.
Love & Anarchy: 2. Sezon / 16 Haziran
Dram Üzücü bir haber alan Sofia, kederiyle başa çıkmaya yanaşmayınca hayatı, kariyeri ve Max ile ilişkisi altüst olur.
The Umbrella Academy: 3. Sezon / 22 Haziran
Kıyameti durdurduktan sonra günümüze dönen Şemsiye Akademisi üyeleri, zaman çizgisini düzelttiklerine ve kıyametin ortaya çıkmasını önlediklerine inanmaktadırlar. Ancak bir süre sonra hiçbir şeyin aynı olmadığını fark ederler.
La Casa de Papel: Kore / 24 Haziran
Hırsızlar, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve elebaşlarını yakalamak için harekete geçer.
NETFLİX HAZİRAN AYI FİLM PROGRAMI
HUSTLE / 8 Haziran
Bir yetenek avcısı İspanya'da yüksek potansiyelli bir oyuncu bulunca hem kendisinin hem de oyuncunun NBA'de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışır.
SPIDERHEAD / 17 Haziran
Yakın gelecekte iki mahkûm, bir vizyonerin hükümlülere duygu değişimi yaratan ilaçlar vererek deney yaptığı hapishanede geçmişleriyle yüzleşir.
AŞKIN KIYAMETİ / 20 Haziran
Reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, arkadaşının zoruyla kendini doğada yoga yaparken bulur. Burada âşık olduğu şarkıcıyla kendini bulma yolculuğuna çıkar.
NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
BİR NETFLIX FİLMİ
INTERCEPTOR / 3 Haziran
Ücra bir füze savunma üssünde kalan son asker, çaldıkları 16 nükleer silahla ABD'yi hedef alan teröristlere karşı hayatının mücadelesini verir.
NETFLIX KOMEDİ ÖZEL
AMY SCHUMER'S PARENTAL ADVISORY / 11 Haziran
Amy Schumer'dan yeni bir stand-up komedisi geliyor. Netflix Şaka Gibi komedi festivali kapsamında yer alan bu özel gösteride Amy Schumer'e Lil Rel Howery, Chris Distefano, Rachel Feinstein ve Jaye McBride gibi isimler eşlik ediyor.
BİR NETFLIX BELGESELİ
HALFTIME / 14 Haziran
Dünyaca ünlü süperstar Jennifer Lopez, bu samimi belgeselde çok yönlü kariyeri ve gözler önünde bir hayat sürmenin beraberinde getirdiği baskı hakkında konuşuyor.
BİR NETFLIX DİZİSİ
GOD'S FAVORITE IDIOT / 15 Haziran
Tanrı'nın görevlendirdiği iyi kalpli bir adamı konu alan bu dizide Melissa McCarthy'e, dizinin senaristi ve yaratıcısı olan eşi Ben Falcone eşlik ediyor.
BİR NETFLIX BELGESELİ
DİJİTAL YALANLAR AĞI: ÖLÜM, SUÇ VE İNTERNET / 15 Haziran
Komplo, dolandırıcılık, şiddet, cinayet... Bu belgesel dizisi, internet çağında sanal olarak başlayan şeylerin hızla gerçeğe dönüşüp tüm dünyayı etkileyen sonuçlar doğurmasını konu alıyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
KARMA'NIN DÜNYASI: MÜZİK VİDEOLARI: 2. CİLT / 16 Haziran
Karma, arkadaşları ve ailesiyle beraber hem arkadaşlık konulu şarkılarla hem kıpır kıpır parçalarla becerilerini sergileyerek yıldız gibi parlıyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
DEAD END: PARANORMAL PARK / 16 Haziran
Sıkı arkadaş olup birbirlerine zor zamanlarda yardımcı olan Barney ve Norma, perili bir eğlence parkında çalışırken ürkütücü ve eğlenceli anlara şahit olur.
BİR NETFLIX DİZİSİ
KİM OLDUĞUMU BİLMİYORSUNUZ / 17 Haziran
Cinayetten yargılanan bir adam, tüm kanıtlar suçluluğunu işaret edince kapanış savunmasını gizemli bir kadınla yaşadığı aşkı anlatmak için kullanır.
BİR NETFLIX FİLMİ
TORONTOLU ADAM / 24 Haziran
Beceriksiz bir girişimci, Torontolu Adam olarak bilinen meşhur bir suikastçıyla karıştırılınca hayatta kalmak için asıl tetikçiyle birlik olur.
BİR NETFLIX DİZİSİ
MAN VS BEE / 24 Haziran
Bir eve göz kulak olan adamın bir arıyla olan mücadelesini konu alan bu neredeyse sessiz komedinin başrolünde İngiliz komedyen Rowan Atkinson (Mr. Bean) yer alıyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
ANGRY BIRDS: YAZ ÇILGINLIĞI: 2. SEZON / 24 Haziran
Genç Red, Chuck, Bomba ve Stella, Splinterwood Kampı'nda diğer Angry Birds kuşlarıyla birlikte çılgın bir yaz geçirirken tüyler havada uçuşur.
BİR NETFLIX FİLMİ
BEAUTY / 29 Haziran
Umut vadeden bir kariyere adım atmak üzere olan genç şarkıcı; otoriter bir aile, sektördeki baskılar ve kız arkadaşına duyduğu aşk arasında kalır.
KALDIĞIN YERDEN
Yerlisiyle, yabancısıyla çok sevdiğin Netflix dizilerinin, filmlerinin dünyasını hiç böyle duymamıştınız.
Netflix Türkiye'nin podcast serisi "Kaldığın Yerden" tüm audio platformlarda ve Netflix Türkiye YouTube kanalında.
ÜÇ KOMEDYEN BİR MİKROFON
Stand up dünyasının nabzı, ''Kaldığın Yerden''de atıyor.
Bu bölümün konukları stand up setleri ve podcast serileriyle tanıdığımız Özge Özel, İlker Gümüşoluk ve Deniz Göktaş.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA: TOLGA KARAÇELİK & UMUT ARAL
Yakamoz S-245 dizisinin iki yönetmeni Tolga Karaçelik ve Umut Aral, Yönetmen Koltuğunda.
İkili, dizi üzerine ve bilinmeyen yönlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.