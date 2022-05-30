Netflix'in Haziran ayı programı belli oldu: İşte Haziran ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Netflix haziran programını duyurdu... Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne seren, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu, 3 Haziran'da Netflix’te olacak. Reklam ajansı batan bir insanın, âşık olduğu şarkıcıyla kendini bulma yolculuğunu konu alan Aşkın Kıyameti, 20 Haziran'da Netflix ekranlarındaki yerini alıyor.

Ayrıca Netflix'in sevilen dizi ve filmlerinin dünyalarını mercek altına alan podcast serisi ''Kaldığın Yerden'', ''Yönetmen Koltuğunda: Tolga Karaçelik & Umut Aral'' ve ''Üç Komedyen Bir Mikrofon'' bölümleriyle izleyici ile buluşacak.

NETFLİX HAZİRAN AYI DİZİ PROGRAMI

Borgen - Power & Glory / 2 Haziran

Dışişleri Bakanı Birgitte Nyborg'un kariyeri, Grönland'da bulunan petrol hakkındaki bir anlaşmazlığın uluslararası bir krize dönüşmesi ihtimali üzerine tehlikeye girer.

Kuş Uçuşu / 3 Haziran

Bir haber spikerinin göz kamaştırıcı hayatı, hırslı bir stajyerin onu iş yerinde sabote etmesi ve eşiyle arasına nifak tohumu ekmesiyle dağılmaya başlar.

Peaky Blinders: 6. Sezon / 10 Haziran

Shelby ailesi yıkıcı bir kayıp yaşar. Dört yıl sonra afyon ticaretine yönelen Tommy, en büyük düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır.

Love & Anarchy: 2. Sezon / 16 Haziran

Dram Üzücü bir haber alan Sofia, kederiyle başa çıkmaya yanaşmayınca hayatı, kariyeri ve Max ile ilişkisi altüst olur.

The Umbrella Academy: 3. Sezon / 22 Haziran

Kıyameti durdurduktan sonra günümüze dönen Şemsiye Akademisi üyeleri, zaman çizgisini düzelttiklerine ve kıyametin ortaya çıkmasını önlediklerine inanmaktadırlar. Ancak bir süre sonra hiçbir şeyin aynı olmadığını fark ederler.

La Casa de Papel: Kore / 24 Haziran

Hırsızlar, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve elebaşlarını yakalamak için harekete geçer.

NETFLİX HAZİRAN AYI FİLM PROGRAMI

HUSTLE / 8 Haziran

Bir yetenek avcısı İspanya'da yüksek potansiyelli bir oyuncu bulunca hem kendisinin hem de oyuncunun NBA'de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışır.

SPIDERHEAD / 17 Haziran

Yakın gelecekte iki mahkûm, bir vizyonerin hükümlülere duygu değişimi yaratan ilaçlar vererek deney yaptığı hapishanede geçmişleriyle yüzleşir.

AŞKIN KIYAMETİ / 20 Haziran

Reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, arkadaşının zoruyla kendini doğada yoga yaparken bulur. Burada âşık olduğu şarkıcıyla kendini bulma yolculuğuna çıkar.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX FİLMİ

INTERCEPTOR / 3 Haziran

Ücra bir füze savunma üssünde kalan son asker, çaldıkları 16 nükleer silahla ABD'yi hedef alan teröristlere karşı hayatının mücadelesini verir.

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

AMY SCHUMER'S PARENTAL ADVISORY / 11 Haziran

Amy Schumer'dan yeni bir stand-up komedisi geliyor. Netflix Şaka Gibi komedi festivali kapsamında yer alan bu özel gösteride Amy Schumer'e Lil Rel Howery, Chris Distefano, Rachel Feinstein ve Jaye McBride gibi isimler eşlik ediyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

HALFTIME / 14 Haziran

Dünyaca ünlü süperstar Jennifer Lopez, bu samimi belgeselde çok yönlü kariyeri ve gözler önünde bir hayat sürmenin beraberinde getirdiği baskı hakkında konuşuyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

GOD'S FAVORITE IDIOT / 15 Haziran

Tanrı'nın görevlendirdiği iyi kalpli bir adamı konu alan bu dizide Melissa McCarthy'e, dizinin senaristi ve yaratıcısı olan eşi Ben Falcone eşlik ediyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

DİJİTAL YALANLAR AĞI: ÖLÜM, SUÇ VE İNTERNET / 15 Haziran

Komplo, dolandırıcılık, şiddet, cinayet... Bu belgesel dizisi, internet çağında sanal olarak başlayan şeylerin hızla gerçeğe dönüşüp tüm dünyayı etkileyen sonuçlar doğurmasını konu alıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

KARMA'NIN DÜNYASI: MÜZİK VİDEOLARI: 2. CİLT / 16 Haziran

Karma, arkadaşları ve ailesiyle beraber hem arkadaşlık konulu şarkılarla hem kıpır kıpır parçalarla becerilerini sergileyerek yıldız gibi parlıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

DEAD END: PARANORMAL PARK / 16 Haziran

Sıkı arkadaş olup birbirlerine zor zamanlarda yardımcı olan Barney ve Norma, perili bir eğlence parkında çalışırken ürkütücü ve eğlenceli anlara şahit olur.

BİR NETFLIX DİZİSİ

KİM OLDUĞUMU BİLMİYORSUNUZ / 17 Haziran

Cinayetten yargılanan bir adam, tüm kanıtlar suçluluğunu işaret edince kapanış savunmasını gizemli bir kadınla yaşadığı aşkı anlatmak için kullanır.

BİR NETFLIX FİLMİ

TORONTOLU ADAM / 24 Haziran

Beceriksiz bir girişimci, Torontolu Adam olarak bilinen meşhur bir suikastçıyla karıştırılınca hayatta kalmak için asıl tetikçiyle birlik olur.

BİR NETFLIX DİZİSİ

MAN VS BEE / 24 Haziran

Bir eve göz kulak olan adamın bir arıyla olan mücadelesini konu alan bu neredeyse sessiz komedinin başrolünde İngiliz komedyen Rowan Atkinson (Mr. Bean) yer alıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

ANGRY BIRDS: YAZ ÇILGINLIĞI: 2. SEZON / 24 Haziran

Genç Red, Chuck, Bomba ve Stella, Splinterwood Kampı'nda diğer Angry Birds kuşlarıyla birlikte çılgın bir yaz geçirirken tüyler havada uçuşur.

BİR NETFLIX FİLMİ

BEAUTY / 29 Haziran

Umut vadeden bir kariyere adım atmak üzere olan genç şarkıcı; otoriter bir aile, sektördeki baskılar ve kız arkadaşına duyduğu aşk arasında kalır.

KALDIĞIN YERDEN

Yerlisiyle, yabancısıyla çok sevdiğin Netflix dizilerinin, filmlerinin dünyasını hiç böyle duymamıştınız.

Netflix Türkiye'nin podcast serisi "Kaldığın Yerden" tüm audio platformlarda ve Netflix Türkiye YouTube kanalında.

ÜÇ KOMEDYEN BİR MİKROFON

Stand up dünyasının nabzı, ''Kaldığın Yerden''de atıyor.

Bu bölümün konukları stand up setleri ve podcast serileriyle tanıdığımız Özge Özel, İlker Gümüşoluk ve Deniz Göktaş.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA: TOLGA KARAÇELİK & UMUT ARAL

Yakamoz S-245 dizisinin iki yönetmeni Tolga Karaçelik ve Umut Aral, Yönetmen Koltuğunda.

İkili, dizi üzerine ve bilinmeyen yönlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.