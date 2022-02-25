Netflix'in Mart ayı programı belli oldu: İşte Mart ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Netflix'in 2022 Mart ayında platforma ekleyeceği içerikler belli oldu. Pera Palas'ta Gece Yarısı, Andy Warhol Günlükleri (Andy Warhol Diaries), The Adam Project, Bridgerton gibi sosyal medyada adından söz ettiren birçok yapım gelecek ay izleyicilerle buluşacak. İşte Mart ayı filmleri, dizileri, belgeselleri...

NETFLİX MART AYI DİZİ PROGRAMI

Pera Palas'ta Gece Yarısı / 3 Mart

Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.

Pieces of Her / 4 Mart

Bir kadın, yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırları açığa çıkarmasıyla annesinin karanlık geçmişine dair parçaları birleştirir.

Top Boy: 2. Sezon / 18 Mart

Dram Dushane, imparatorluğunu sokakların ötesine taşımak ister ama büyük bir yatırım, yabancı ortaklar ve aile krizleri söz konusuyken daha çok para ve soruna yol açar.

Bridgerton: 2. Sezon / 25 Mart

Evlenmeye karar veren vikont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır.

NETFLİX MART AYI FİLM PROGRAMI

EN SOĞUK DÜŞMAN / 2 MART

1909'daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlanan En Soğuk Düşman, Grönland'ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki kâşifin hayatta kalma savaşını konu alıyor.

THE ADAM PROJECT / 11 Mart

Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, 12 yaşındaki hâliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.

SEN YAŞAMAYA BAK / 21 Mart

Bekâr bir anne olan Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can’ı emanet edebileceği birisini bulabilecek midir?

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX BELGESELİ

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ODA ARKADAŞI / 1 Mart

Şiddet eğilimli sahtekârlar, soğukkanlı katiller... Bu gerçek öyküler hayal edemeyeceğiniz kadar korkunç birlikte yaşama deneyimlerinden bazılarını su yüzüne çıkarıyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

THE GUARDIANS OF JUSTICE / 1 Mart

Sorunlu bir süper kahraman grubu, korkusuz sandıkları liderlerinin kendini yok etmesiyle hem dünyayı saran hem de kendi içlerindeki kötülükle savaşmak zorunda kalır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

HE-MAN VE KÂİNATIN HÂKİMLERİ: 2. SEZON / 3 Mart

He-Man ve kahramanlar gücü ele geçirmeye çalışan hain İskeletor'u alt etmek için yeni ittifaklar oluşturup kaderlerini yeniden yazarken, Eternos'un geleceği tehlikededir.

BİR NETFLIX FİLMİ

KAÇAMAK / 3 Mart

Kız kıza seyahat ettikleri Hırvatistan'da en iyi dostu ortadan kaybolan Beth, neler olduğunu anlamaya çalışır ama her ipucu yeni bir aldatmacayı beraberinde getirir.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

CHIP VE POTATO: 3. SEZON / 3 Mart

Gizli dostu Potato'nun yardımıyla bu kocaman dünya hakkında her gün yeni bir şey öğrenen Chip'in ilk saç kesimine, ilk uçak yolculuğuna ve çok daha fazlasına tanık olacaksınız.

BİR NETFLIX BELGESELİ

ANDY WARHOL GÜNLÜKLERİ / 9 Mart

Andy Warhol 1968'de vurulduktan sonra hayatını ve duygularını günlüğüne kaydetmeye başladı. O günlükler ve bu belgesel dizisi Andy'nin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE: 4. SEZON / 11 Mart

Kimi usta kimi acemi 20 pilot, dram dolu ve adrenalin yüklü bir başka Formula 1 yarışı sezonunda kıyasıya rekabet ediyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

KURTARMA KÖPEĞİ RUBY / 17 Mart

Seçkin bir K-9 birimine katılmayı hayal eden bir eyalet polisi, bu zorlu hedefi için kendisi gibi mazlum olan zeki ama yaramaz barınak köpeği Ruby ile birlik olur.

BİR NETFLIX DİZİSİ

HUMAN RESOURCES / 18 Mart

Big Mouth'tan uyarlanan dizide Aşk Böcekleri, Hormon Canavarları ve diğer tuhaf yaratıklar aşkla, iş yeri dramalarıyla ve insan danışanlarının ihtiyaçlarıyla uğraşıyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

DÜŞEŞ / 18 Mart

Bir adam, bir milyarderin boş yazlık evine izinsiz girer ancak kibirli iş insanı ve genç eşi son anda planladıkları bir kaçamak için çıkagelince durum kontrolden çıkar.

BİR NETFLIX FİLMİ

KARA YENGEÇ / 18 Mart

Kıyamet sonrası gelecekte geçen filmde gönülsüz bir asker, ülkesindeki iç savaşı bitirebilecek çok zorlu ve gizli bir görev için buz tutmuş bir denizi aşmak zorundadır.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

RIVERDALE: 5. SEZON / 21 Mart

Riverdale kasabasında yaşanan sıra dışı ve esrarengiz olaylar, Archie ve arkadaşlarının hayatında yeni bir sayfa açar.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

TRANSFORMERS: BOTBOT'LAR / 25 Mart

Transformers evreninde geçen bu dizi, BotBots adlı küçük ve yaramaz Transformers robotlarının maceralarını konu ediniyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

KRİPTO KRALI NASIL ÖLDÜ? / 30 Mart

Kanadalı bir kripto para borsası kurucusu Hindistan'da beklenmedik şekilde ölünce, müşteriler bu ölümün ardında daha fazlasının olduğundan şüphelenir.