Netflix'in Mart ayı programı belli oldu: İşte Mart ayı filmleri, dizileri, belgeselleri
Netflix'in 2022 Mart ayında platforma ekleyeceği içerikler belli oldu. Mart 2022 programında her zamanki gibi değişik ülkelerden, çok çeşitli türlerde, dizi, mini dizi ve filmler yer alıyor...
Netflix'in 2022 Mart ayında platforma ekleyeceği içerikler belli oldu. Pera Palas'ta Gece Yarısı, Andy Warhol Günlükleri (Andy Warhol Diaries), The Adam Project, Bridgerton gibi sosyal medyada adından söz ettiren birçok yapım gelecek ay izleyicilerle buluşacak. İşte Mart ayı filmleri, dizileri, belgeselleri...
NETFLİX MART AYI DİZİ PROGRAMI
Pera Palas'ta Gece Yarısı / 3 Mart
Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.
Pieces of Her / 4 Mart
Bir kadın, yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırları açığa çıkarmasıyla annesinin karanlık geçmişine dair parçaları birleştirir.
Top Boy: 2. Sezon / 18 Mart
Dram Dushane, imparatorluğunu sokakların ötesine taşımak ister ama büyük bir yatırım, yabancı ortaklar ve aile krizleri söz konusuyken daha çok para ve soruna yol açar.
Bridgerton: 2. Sezon / 25 Mart
Evlenmeye karar veren vikont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır.
NETFLİX MART AYI FİLM PROGRAMI
EN SOĞUK DÜŞMAN / 2 MART
1909'daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlanan En Soğuk Düşman, Grönland'ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki kâşifin hayatta kalma savaşını konu alıyor.
THE ADAM PROJECT / 11 Mart
Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, 12 yaşındaki hâliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.
SEN YAŞAMAYA BAK / 21 Mart
Bekâr bir anne olan Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can’ı emanet edebileceği birisini bulabilecek midir?
NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
BİR NETFLIX BELGESELİ
GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ODA ARKADAŞI / 1 Mart
Şiddet eğilimli sahtekârlar, soğukkanlı katiller... Bu gerçek öyküler hayal edemeyeceğiniz kadar korkunç birlikte yaşama deneyimlerinden bazılarını su yüzüne çıkarıyor.
BİR NETFLIX DİZİSİ
THE GUARDIANS OF JUSTICE / 1 Mart
Sorunlu bir süper kahraman grubu, korkusuz sandıkları liderlerinin kendini yok etmesiyle hem dünyayı saran hem de kendi içlerindeki kötülükle savaşmak zorunda kalır.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
HE-MAN VE KÂİNATIN HÂKİMLERİ: 2. SEZON / 3 Mart
He-Man ve kahramanlar gücü ele geçirmeye çalışan hain İskeletor'u alt etmek için yeni ittifaklar oluşturup kaderlerini yeniden yazarken, Eternos'un geleceği tehlikededir.
BİR NETFLIX FİLMİ
KAÇAMAK / 3 Mart
Kız kıza seyahat ettikleri Hırvatistan'da en iyi dostu ortadan kaybolan Beth, neler olduğunu anlamaya çalışır ama her ipucu yeni bir aldatmacayı beraberinde getirir.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
CHIP VE POTATO: 3. SEZON / 3 Mart
Gizli dostu Potato'nun yardımıyla bu kocaman dünya hakkında her gün yeni bir şey öğrenen Chip'in ilk saç kesimine, ilk uçak yolculuğuna ve çok daha fazlasına tanık olacaksınız.
BİR NETFLIX BELGESELİ
ANDY WARHOL GÜNLÜKLERİ / 9 Mart
Andy Warhol 1968'de vurulduktan sonra hayatını ve duygularını günlüğüne kaydetmeye başladı. O günlükler ve bu belgesel dizisi Andy'nin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.
BİR NETFLIX DİZİSİ
FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE: 4. SEZON / 11 Mart
Kimi usta kimi acemi 20 pilot, dram dolu ve adrenalin yüklü bir başka Formula 1 yarışı sezonunda kıyasıya rekabet ediyor.
BİR NETFLIX FİLMİ
KURTARMA KÖPEĞİ RUBY / 17 Mart
Seçkin bir K-9 birimine katılmayı hayal eden bir eyalet polisi, bu zorlu hedefi için kendisi gibi mazlum olan zeki ama yaramaz barınak köpeği Ruby ile birlik olur.
BİR NETFLIX DİZİSİ
HUMAN RESOURCES / 18 Mart
Big Mouth'tan uyarlanan dizide Aşk Böcekleri, Hormon Canavarları ve diğer tuhaf yaratıklar aşkla, iş yeri dramalarıyla ve insan danışanlarının ihtiyaçlarıyla uğraşıyor.
BİR NETFLIX FİLMİ
DÜŞEŞ / 18 Mart
Bir adam, bir milyarderin boş yazlık evine izinsiz girer ancak kibirli iş insanı ve genç eşi son anda planladıkları bir kaçamak için çıkagelince durum kontrolden çıkar.
BİR NETFLIX FİLMİ
KARA YENGEÇ / 18 Mart
Kıyamet sonrası gelecekte geçen filmde gönülsüz bir asker, ülkesindeki iç savaşı bitirebilecek çok zorlu ve gizli bir görev için buz tutmuş bir denizi aşmak zorundadır.
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
RIVERDALE: 5. SEZON / 21 Mart
Riverdale kasabasında yaşanan sıra dışı ve esrarengiz olaylar, Archie ve arkadaşlarının hayatında yeni bir sayfa açar.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
TRANSFORMERS: BOTBOT'LAR / 25 Mart
Transformers evreninde geçen bu dizi, BotBots adlı küçük ve yaramaz Transformers robotlarının maceralarını konu ediniyor.
BİR NETFLIX BELGESELİ
KRİPTO KRALI NASIL ÖLDÜ? / 30 Mart
Kanadalı bir kripto para borsası kurucusu Hindistan'da beklenmedik şekilde ölünce, müşteriler bu ölümün ardında daha fazlasının olduğundan şüphelenir.