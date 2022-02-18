Stranger Things'in 4. sezon yayın tarihi belli oldu! İlk posterler de yayınlandı

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Stranger Things 4. sezon çıkış tarihini duyurdu. Stranger Things’in yaratıcıları Duffer Kardeşler, hayranlara yazdıkları açık mektupta yeni bölümlerin Netflix’te ne zaman yayınlanacağını açıklarken, dünya genelinde büyük ilgi gören dizinin geleceğiyle ilgili diğer haberleri paylaştı. Stranger Things 4. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Stranger Things 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Stranger Things 4'ün 1. kısmı 27 Mayıs’ta ve 2. kısmı ise 1 Temmuz’da yayınlanacak.

Stranger Things Konusu

Hawkins’e korku, dehşet ve yıkım getiren Starcourt Savaşı’nın üzerinden altı ay geçmiştir. Savaşın sonuçlarıyla cebelleşen dostlarımız ilk kez birbirinden ayrı düşmüştür. Üstelik lise hayatının zorluklarıyla uğraşmak da işlerini hiç kolaylaştırmaz. Bu hassas dönemde ortaya çıkan doğaüstü yeni ve korkunç bir tehdit, dehşet verici bir gizemi beraberinde getirir. Bu gizem çözüldüğü takdirde Baş Aşağı Dünya kâbusu nihayet son bulabilecektir.

2016'da yayına girmesinden bu yana dünya çapında büyük ilgi gören Stranger Things, 65'i aşkın ödül kazandı ve 175 ödüle aday gösterildi. Bu ödüller arasında Emmy’ler, Altın Küre ödülleri, Grammy'ler, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Yılın Dizisi ödülü, People’s Choice Ödülleri, MTV Film ve Televizyon Ödülleri, Teen Choice Ödülleri ve diğer pek çok ödül bulunuyor. En İyi Drama Dizisi dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Stranger Things, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından birisi.

Dizinin 3. sezonu 582 milyon saat izlenme elde ederek Netflix Top 10 listelerinin En Popüler İngilizce Dizi kategorisinde 2. sırada yer alırken 2. sezon da 427 milyon saat izlenmeyle Netflix listelerinde 10 numarada.

Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things’in yapımcılığını Monkey Massacre Productions ve 21 Laps Entertainment üstleniyor. Dizinin baş yapımcıları ise Duffer Kardeşler ile birlikte 21 Laps Entertainment’dan Shawn Levy ve Dan Cohen ile Iain Paterson.

Stranger Things 4. Sezon'dan Görüntüler

Dizinin geri dönüş tarihinin açıklanmasını kutlamak adına 4. sezonun afişini ve bu yeni sezonda geçen dört mekânı temsil eden dört yeni heyecan verici mekân posterini paylaşıyoruz.

Stranger Things Kaç Sezon?

Stranger Things 4'ün 1. kısmı 27 Mayıs’ta ve 2. kısmı ise 1 Temmuz’da yayınlanacak. Dizi, 5. sezonuyla final yapacak.