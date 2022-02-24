Netflix’in sevilen dizisi Ozark'tan final teaser'ı geldi! İşte yayın tarihi

Bir mali müşavir olan Marty Bryde’ün, Meksika’nın ikinci büyük uyuşturucu şebekesinin para aklama faaliyetlerini yürütmek için ailesiyle birlikte Missouri’nin Ozark bölgesine taşınmasıyla başlayan olayları konu alan Emmy ödüllü Netflix dizisi Ozark'ın 4. sezon 2. bölüm tarihi belli oldu. Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Jason Butler Harner gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin final teaserı yayınlandı.

Ozark 4. sezon 2. bölüm ne zaman başlayacak?

Ozark'ın süper boyutlu final sezonunun ilk yedi bölümü 21 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmaya başladı ve hayranların her şeyin nasıl biteceğini görmek için fazla beklemesi gerekmeyecek. Byrdes'ın son bölümünü görmek için fazla beklememize gerek yok: 4. sezonun ikinci yarısı 29 Nisan 2022'de gelecek. Netflix 23 Şubat'ta 4. sezon 2. bölüm için ürkütücü bir teaser yayınladı. Klibin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz:

4. sezon bölüm 2'de Bateman, Linney, Garner, Tahan ve Herrera'nın yanı sıra Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno da yer alıyor. Bichir, Katrina Lenk, CC Castillo ve Ali Stroker. Mundy bir kez daha showrunner olarak görev yapıyor.

Ozark dizisinin konusu nedir?

Marty Byrde, üst düzey bir şirkette danışmanlık yapan bir muhasebecidir. Maaşı ortalamanın çok üstünde olsa da gözü yükseklerdedir. Bu nedenle uyuşturucu kaçakçılığı yapan paravan bir şirketin parasını aklamaya başlar. Ama işler umduğu gibi gitmez. Birlikte para akladığı ekibinden arkadaşları para kaçırdıkları için çete üyeleri tarafından öldürülür. Eşini ve çocuklarını da alarak Güney Misouri'ye kaçan Marty, kısa zaman sonra uyuşturucu karteli tarafından bulunur. Hem hayatta kalmak hem de ailesini tehlikeden uzak tutmak için, artık çok daha büyük ve tehlikeli bir çete için para aklamak zorundadır.

Ozark dizisinin oyuncuları kimler?