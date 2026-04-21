Netflix'in popüler dizisi "Wednesday"in 3. sezonundan ilk kareler: Jenna Ortega Paris’te

Netflix’in Jenna Ortega başrollü popüler dizisi “Wednesday”, yeni sezonunda sınırları aşarak küresel bir maceraya atılıyor. Yapım devinin sosyal medya üzerinden paylaştığı 3. sezonun ilk görseli, dizinin ikonik karakterini Avrupa’nın kalbinde karşımıza çıkarıyor.

EYFEL KULESİ’NİN GÖLGESİNDE BİR ADDAMS



Paylaşılan fotoğrafta Wednesday, Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin önünde, bir motosikletin yanında dururken görülüyor. Addams ailesinin vazgeçilmez bir parçası olan el 'Thing'

(Victor Dorobantu) motosikletin üzerinde yer alırken, Wednesday elindeki bir not kağıdı ve kendine has donuk bakışıyla uzaklara odaklanıyor. Paylaşımın dikkat çeken notu ise “Paris’ten dehşetle” oldu.



Hatırlanacağı üzere 2. sezon finalinde Wednesday ve Thing, kurt adam formunda kaybolan oda arkadaşı Enid’i (Emma Myers) bulmak için Fester Amca’nın (Fred Armisen) motosikletiyle yola çıkmıştı. Netflix henüz yeni sezonun hikaye akışına dair resmi bir detay paylaşmasa da bu görsel Wednesday’in Enid’i arama çabasının yolunun Fransa’ya düştüğünü işaret ediyor.



YENİ SEZON VE GENİŞLEYEN KADRO



Şubat ayında çekimlerine başlanan 3. sezonda kadroya dahil olan isimler heyecan yaratıyor. Eva Green’in Teyze Ophelia karakterini canlandıracağı kesinleşirken;

Winona Ryder, Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan ve Kennedy Moyer gibi isimler de rolleri henüz açıklanmayan gizemli karakterlerle ekibe katılıyor.



Karakter tasarımları Charles Addams’a dayanan dizide, Tim Burton yönetmen koltuğunda oturmaya devam ederken Alfred Gough ve Miles Millar dizi sorumlusu olarak görev alıyor. MGM Television imzalı yeni sezonun yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

