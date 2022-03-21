Netflix'in yeni yerli dizisi 'Uysallar'dan fragman yayınlandı! İşte Uysallar dizisi konusu ve oyuncuları

Hakan Günday'ın senaryosunu kaleme aldığı Netflix'in yeni yerli yapımı Uysallar'ın resmi fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği , yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu "Uysallar", 8 bölümden oluşacak. Dizi 30 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Peki Uysallar dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

UYSALLAR KONUSU

Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

UYSALLAR OYUNCU KADROSU

Öner Erkan,

Songül Öden,

Haluk Bilginer,

Uğur Yücel

Umut Yeşildağ,

Nilay Yeral,

Bilyana Jovanovska,

Serkan Altunorak,

İbrahim Selim,

Nezaket Erden

İŞTE UYSALLAR DİZİSİ FRAGMANI