İlk olarak 2013 yılında BBC Two kanalında yayınlanan ancak Netflix'te gösterilmesiyle geniş takipçi kitleleri tarafından efsane dizi Peaky Blinders final sezonu için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Netflix Türkiye, ‘Peaky Blinders’ final tarihini açıkladı.

PEAKY BLINDERS FİNAL SEZONU 10 HAZİRAN'DA YAYINLANACAK

Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından final sezonunun 10 Haziran’da yayınlanacağı duyuruldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

İLK KISIM 27 ŞUBAT'TA YAYINLANMIŞTI

Peaky Blinders’ın son sezonu , 27 Şubat tarihinde izleyicilerin karşısına çıktı. Tom Hardy başta olmak üzere sevilen isimler altıncı sezonla birlikte geri dönüyor.

Dizinin son sezonunda karşımıza çıkması beklenen oyuncular ise şöyle; Cillian Murphy, Paul Anderson, Finn Cole, Sophie Rundle, Sam Claflin, Tom Hardy, Kate Phillips, Anya Taylor-Joy, Emmett J Scanlan, Daryl McCormack, Packy Lee, Harry Kirton, Natasha O’Keeffe, Stephen Graham, Conrad Khan, Amber Anderson, James Frecheville.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.