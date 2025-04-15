Nevresim takımı nasıl geçirilir? Kolay yatak değişimi için 5 uzman yöntemi

Çarşaf değiştirmek çoğumuz için angarya gibi gelir. O mis gibi taze çarşaf hissi harika olsa da, yorganı kılıfa geçirmek, çarşafları yatağa düzgünce yerleştirmek ve topaklanmaları düzeltmek bazen küçük bir spor egzersizi gibi hissedilir.

Peki oteller bu işi nasıl bu kadar kolay yapıyor? Aslında yorgan kılıfı geçirmek sanıldığı kadar karmaşık değilmiş. TikTok’ta viral olan “börek yöntemi”nden tut da çamaşır ipi ya da havuz eriştesiyle yapılan pratik çözümlere kadar birçok kolay yol var.

Uzmanlar bu konudaki püf noktaları anlattı. Artık yatak değiştirmek bir kabus olmaktan çıkacak, hatta alışkanlık haline gelebilir!

1. Ters Çevirme Yöntemi: İçten Dışa Kolaylık

Nevresim geçirmenin en pratik yollarından biri, “ters çevirme” yöntemidir. Özellikle tek başına yaşıyorsanız ya da küçük yapılıysanız oldukça işinize yarar.

Adımlar:

Yorganı yatağın üstüne ser.

Nevresimi ters çevirip yatağın üst kısmına düzgünce yerleştir.

Ellerini nevresimin içine sokarak iki üst köşeyi tut.

Aynı anda yorganın köşelerini de yakala.

Nevresimi yorganın üzerine geçirirken yukarı kaldırıp silk.

Topaklanma olmadığından emin olmak için birkaç kez daha silk.

Nevresimi tamamen geçirdikten sonra düğme ya da fermuarla kapat.

Ek ipucu: Çarşafları yıkamadan önce içten dışa çevirmek bu yöntemi daha da pratik hale getirir.

2. Börek (Burrito) Yöntemi: Viral Olan Pratiklik

TikTok’ta hızla yayılan bu yöntem, adını burrito gibi yuvarlamadan alıyor. Uyku uzmanı Dr. Walt Pickut’a göre bu yöntem biraz garip görünse de oldukça etkili ve işleri ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Piglet in Bed markasının kurucusu Jessica Hanley şöyle açıklıyor:

Adımlar:

Nevresimi ters çevirip yatağın üstüne düzgünce ser.

Yorganı üzerine koy ve birlikte yuvarlamaya başla – sanki börek sarar gibi.

Açık uçtan bir köşeyi dışa doğru çekerek nevresimi yorganın üstüne çevir.

Diğer köşeyi de aynı şekilde geçir.

Nevresimin ağzını kapat, yorganı yatağın üzerine ser ve birkaç kez silk.

3. Çamaşır İpi veya Perde Çubuğu Kullanımı

Açık alanda kurutma yapıyorsanız bu yöntem tam size göre! Martin Seeley (MattressNextDay CEO’su), özellikle yaz aylarında oldukça pratik olduğunu belirtiyor.

Adımlar:

Nevresimi bir çamaşır ipine (veya perde çubuğuna) ters as, açıklığı yukarıda kalsın.

Yorganın köşelerini tut ve yukarıdan aşağıya doğru sallayarak nevresimin içine yerleştir.

Yorgan köşelerini aşağıya doğru bastır; yerçekimi ve hareket yorganı yönlendirecektir.

Son adımda nevresimi ipten indir, birkaç kez silk ve işlem tamam!

4. Klips ya da Lastik Bant Yöntemi

Bazı nevresimlerin içinde yorganı sabitlemeye yarayan bağcıklar bulunur. Bu bağlar yoksa da dert değil – lastik bant ve kâğıt klipslerle çözüm mümkün.

Adımlar:

Nevresimi yatağa serip yorganı içine yerleştir.

Köşeleri hizalarken her köşeye bir lastik bant geçir.

Sabitlemek için kenarlara kâğıt klipsleri yerleştir.

Nevresimi güzelce kapat, ardından klipsleri ve bantları çıkar.

Bu yöntem, yorganın nevresimin içinde kaymasını ve topaklanmasını önler.

5. Havuz Eriştesiyle Hızlı Çözüm

Evde çocuk varsa muhtemelen bir “havuz eriştesi” vardır. Yoksa bile çoğu mağazada ucuza bulabilirsin. Bu yöntem, yukarıdaki börek tekniğinin biraz daha stabil hale getirilmiş halidir.

Adımlar:

Uzun bir havuz eriştesini nevresimin içine, üst köşelere denk gelecek şekilde yerleştir.

Yorganı erişteyle birlikte sar, börek gibi.

Alt uca geldiğinde, erişte sayesinde oluşan tünelden yorganı geçirmesi çok kolaylaşır.

Nevresimi düzelt ve erişteyi çıkar – işlem tamam.

Sık Sorulan Sorular

Yorgan Kılıfı Takmanın En Kolay Yolu Hangisi?

Bu kişisel bir tercihtir. Eğer boyunuz uzun ve kuvvetiniz yerindeyse “sallayarak takma” yöntemi (ters çevirme) oldukça kolay olabilir. Ancak genellikle en pratik yöntem “börek” yöntemidir. Nevresimde bağcık varsa, “klips yöntemi” de düzenli ve sabit bir görünüm sağlar.

Tavsiyem: Beş yöntemi de dene ve senin için en kolay hangisiyse onu seç.

Yorgan kılıfı geçirmek artık zor bir iş değil! Bu yöntemleri deneyerek kendinize en uygun olanı bulabilir ve her hafta nevresim değiştirmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

İyi uykular ve kolay gelsin! 😴✨