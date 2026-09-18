Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya da 18 Eylül'deki soruşturmayla birlikte en fazla araştırılan isimlerden biri oldu.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in başkenti Dakar’da dünyaya gelen Nilperi Şahinkaya, babasının diplomatik görevi nedeniyle çocukluğunu farklı ülkelerde geçirdi. Eğitim hayatına Fransa’da başlayan yetenekli oyuncu, ortaokulu Paris’te, lise öğrenimini ise Charles de Gaulle Fransız Lisesi’nde tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Şahinkaya, oyunculuk kariyerine adım attığı günden bu yana hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon projelerinde sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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NİLPERİ ŞAHİNKAYA HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon kariyerine Deniz Yıldızı dizisiyle başlayan Nilperi Şahinkaya, asıl büyük çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Mesude" karakteriyle yakaladı. Ardından yer aldığı Kiraz Mevsimi, Yaşamayanlar, Aynen Aynen, Yasak Elma ve Erşan Kuneri gibi sevilen projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

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NİLPERİ ŞAHİNKAYA EVLİ Mİ?

Uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra yönetmen Baturalp Bekar ile bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncu, evliliğe sıcak baktığını ve çok istediğini belirtse de henüz resmi bir nikâh kıymış veya düğün yapmış değildir.