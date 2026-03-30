Nuri Bilge Ceylan’ın Pınar Deniz başrollü yeni filmi 'Yorgun Güneş'in kadrosuna Kerem Bürsin dahil oldu

Dünya sinemasının önemli isimlerinden Nuri Bilge Ceylan, yeni film projesi "Yorgun Güneş" için hazırlıklarını sürdürürken, projenin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimler dikkat çekiyor. Filmin merkezinde, Defne karakterinin babası ve eşi arasındaki çatışmalı ilişkisi ile kendi iç dünyasındaki yüzleşmeleri yer alıyor. Defne karakterine Pınar Deniz’in hayat vereceği projede; usta oyuncu Altan Erkekli ve Osman Sonant’ın da kadroda yer aldığı bilgisi daha önce paylaşılmıştı.





KADROYA KEREM BÜRSİN DAHİL OLDU



Yapımın merakla beklenen kadrosuna katılan son isim ise Kerem Bürsin oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, şu sıralar yurt dışında görüşmelerini sürdüren Bürsin, Ceylan’ın yeni hikayesinde önemli bir rol üstlenecek.





ÇEKİMLER İSTANBUL VE EGE’DE GERÇEKLEŞECEK



Baba-kız çatışmasını odağına alan "Yorgun Güneş"in çekim takvimi önümüzdeki yaz ayları olarak planlanıyor.



Filmin çekim lokasyonları İstanbul ve Ege Bölgesi olarak belirlendi. Her iki coğrafyanın görsel atmosferinin, hikayenin derinliğine ve karakterlerin gelişimine eşlik etmesi bekleniyor. Nuri Bilge Ceylan’ın kendine has sinematografik diliyle buluşacak olan proje, şimdiden sinemaseverlerin yakın takibinde.



