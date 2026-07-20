Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Youtube içerikleriyle tanınan Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler merak konusu oldu. Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu.

Yükseköğrenimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde tamamladı. Lise yıllarından itibaren karikatürle uğraştı. Üniversite öğrenciliği sırasında belgesel ve kısa film alanında çalıştı. Youtube'da yayınladığı kısa videolarla kendisine küçük bir kitle edinen Oğuzhan Uğur, 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.

2012 yılında ise Çok Şükür isimli ilk stüdyo albümünü yayınladı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla isimli parçasına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte Mağlubiyet isimli bir düet parça da çıkardı.

Senaryosunu yazıp yönettiği Pişt (2015) adlı filmde başrol oynadı. Gani Müjde'nin yönettiği Bizans Oyunları filminde oyunculuk yaptı. YouTube'da da yayın yapan Uğur, BaBaLa TV'nin de kurucusudur.