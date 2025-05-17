Ölü Mevsim: Sessiz mahallede yükselen direniş
Zamanın ağır aktığı bir İstanbul mahallesinde, iki kız kardeşin kimliklerini koruma mücadelesini anlatan Ölü Mevsim, mahalle baskısı ve önyargılarla kuşatılmış hayatlara güçlü bir bakış sunuyor. Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’ın başrollerini paylaştığı film, görünmeyen direnişin hikâyesini gözler önüne seriyor.
İrem Naz Güvel
İstanbul’un çeperlerinde, zamanın neredeyse durduğu bir mahallede geçen Ölü Mevsim, iki kız kardeş Nimet ve Öznur’un, mahalle baskısına karşı hayatta kalma ve kendi kimliklerini koruma mücadelesini anlatıyor. Görünürde sıradan ama aslında büyük bir direniş barındıran seçimlerle şekillenen hayatları, dedikodularla, dar görüşlü yargılarla ve “el alem ne der” baskısıyla kuşatılmış durumdadır ve kendilerini bir çıkış yolu arayışında bulurlar. Funda Eryiğit, Ece Yaşar ve Erdem Şenocak filmin kadrosunda yer alıyor.