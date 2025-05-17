Ölü Mevsim: Sessiz mahallede yükselen direniş

İstanbul’un çeperlerinde, zamanın neredeyse durduğu bir mahallede geçen Ölü Mevsim, iki kız kardeş Nimet ve Öznur’un, mahalle baskısına karşı hayatta kalma ve kendi kimliklerini koruma mücadelesini anlatıyor. Görünürde sıradan ama aslında büyük bir direniş barındıran seçimlerle şekillenen hayatları, dedikodularla, dar görüşlü yargılarla ve “el alem ne der” baskısıyla kuşatılmış durumdadır ve kendilerini bir çıkış yolu arayışında bulurlar. Funda Eryiğit, Ece Yaşar ve Erdem Şenocak filmin kadrosunda yer alıyor.