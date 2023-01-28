Ömer dizisine yeni oyuncu dahil oluyor
Pazartesi günleri Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ömer dizisine yeni oyuncu dahil oluyor. Adı Kara Orman dizisinde geçen Simay Barlas, son anda "Ömer" dizisiyle anlaştı.
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Ömer dizisi 9 Ocak Pazartesi günü ekran macerasına başlamıştı. Dizi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Adı Kara Orman dizisinde geçen Simay Barlas, son anda "Ömer" dizisiyle anlaştı.
DİZİYE SÜRPRİZ OYUNCU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna genç oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya rolünü canlandıracak.