Ömer dizisine yeni oyuncu dahil oluyor

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Ömer dizisi 9 Ocak Pazartesi günü ekran macerasına başlamıştı. Dizi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Adı Kara Orman dizisinde geçen Simay Barlas, son anda "Ömer" dizisiyle anlaştı.

DİZİYE SÜRPRİZ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna genç oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya rolünü canlandıracak.