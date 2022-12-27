Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star Tv'nin yeni dizisi Ömer uyarlama mı?

OGM Pictures, Star TV için Ömer isimli yeni bir diziye hazırlanıyor. Ömer isimli dizinin başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşacak. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nin oturduğu Star Tv'nin yeni dizisi Ömer ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı. Dizinin konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Ömer Dizisi Künye

Kanal: STAR

Yayın günü: Henüz belli olmadı

Dizinin özeti: Dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Başrol oyuncuları: Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay

Yönetmen: Cem Karcı

Senaryo: Gülizar Irmak

Ömer dizisi konusu nedir?

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Dizide Barış Falay, cami hocası Reşat'ı canlandıracak. Müezzin Ömer'e ise Selahattin Paşalı hayat verecek.

Ömer dizisi uyarlama mı?

Ömer dizisi İsrail dizisi olan Shtizel'den uyarlandı. Shitsel dizisi ise bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir yapım. Kudüs'ün ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri aşk sosu ile anlatan bir dizi.

Ömer dizisi oyuncuları kimler?

Ömer'in oyuncu kadrosunda;

Selahattin Paşalı,

Barış Falay

Gökçe Bahadır

Merve Dizdar,

Gülçin Kültür,

Muharrem Türkseven,

Zerrin Sümer,

Metehan Parıltı,

Gamze Karaduman bulunuyor.

Ömer dizisi ilk tanıtım fragmanı