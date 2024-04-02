Örgü ve tığ işlerini öğrenmek için 7 harika neden

Günümüzde pek çok çalışma, bu el sanatlarının faydalarının güzel eşarplar, çoraplar, kışlık şapkalar veya battaniyeler yapmanın ötesine geçtiğini göstermiştir. Bu iki beceri hem zihinsel hem de fiziksel kişisel bakım için harika araçlardır.

ÖRGÜ ÖRMEK TIĞ İŞİ YAPMAKTAN FARKLI MIDIR?

Tığ işi ve örgü, dikiş ipliği biçimleridir ancak bazı farklılıkları vardır. Tığ işi, ipliği kancanın etrafına sardığınız ve her seferinde bir ilmek oluşturmak için onu çektiğiniz tek bir kanca kullanır. Öte yandan kumaş yapmak için örgü iki iğne ve iplikle yapılır. Dikişleri iğneden iğneye hareket ettirirsiniz ve birbirine kenetlenen ilmeklerden oluşan bir kumaş oluşturursunuz.

Diğer bir fark ise örgüde iki temel dikişin bulunmasıdır: Ters örgü ve örgü. Ancak tığ işi birkaç farklı dikişe sahiptir. Ayrıca örme kumaş daha pürüzsüz ve esnektir. Bu da onu üzerinize uyacak şekilde esneyen çoraplar ve kazaklar için harika kılar. Tığ işi kumaşlar daha sağlam ve daha az elastiktir, bu da onları battaniye, şal ve esnemeyen eşyalar için mükemmel kılar.

Son olarak, makineler örgüyü çoğaltabilirken tığ işi dikişler yalnızca elle yapılabilir. Bu, kazak, eldiven ve çorap gibi örme ürünlerin seri üretimini kolaylaştırıyor.

Çoğu uzman, tığ işi öğrenmenin örgü yapmaktan daha kolay olduğuna inanıyor. Yine de her ikisi de taşınabilir, eğlenceli ve rahatlatıcıdır.

ÖRGÜ VE TIĞ İŞİ YAPMANIN FAYDALARI

1. Kaygı ve stresin azalması

Wollongong Üniversitesi'nden araştırmacılar, katılımcıların tığ işi ve örgü sonrasında daha mutlu, daha sakin ve daha üretken olduklarını buldu. İnsanları olumsuz düşünce sarmallarından ve günlük kaygılardan kurtarabilecek yaratıcı bir çıkış noktası sunarlar.

Çoğu danışman ve terapist, insanların zihinsel durumlarını yönetmelerine yardımcı olacak birçok zanaat önermektedir. Bir araştırmaya göre örgü örmek, insanların keder gibi önemli olaylarla baş etmelerine yardımcı olabiliyor.

2. Zihinsel rahatlama

Hem tığ işi hem de örgünün tekrarlayan eylemi meditasyon verici olabilir. Bunun nedeni, bu faaliyetlerin zorlayıcı olması ancak stresli veya bunaltıcı bir şekilde olmamasıdır. Tığ işi yapanlar genellikle bir rahatlık hissi veya "akış durumu" olarak bilinen bir his hissettiklerini iddia ederler. Bu, kendinizi o kadar kaptırdığınız ve zamanın geçtiğini hissetmediğiniz bir durumdur.

3. Artan yaratıcılık ve üretkenlik

Tığ işi yapmanın bir diğer faydası da projenizi tamamladığınızda size başarı hissi vermesidir. Tüm el sanatlarında olduğu gibi, tığ işi yapanlar ve örgücüler de yaratıcı ve sanatsal yönlerini kullanmalıdır. Bu iki zanaatı öğrenmek veya öğretmek de sabır gerektirir ve bunlar öz değer duygunuzu ve özgüveninizi geliştirebilir.

Buna iyi bir örnek, kanser hastalarına ve huzurevlerindeki yaşlılara umut ve rahatlık vermek için onlara battaniye ve şapka tığ işi yapan ve ören 71 yaşındaki Linda Clarke'ın fantastik hikayesidir.

4. Ticari girişimlerde bulunabilirsiniz

Tığ işi ve örgü becerilerinde ustalaştıktan sonra bunu Etsy, Facebook Marketplace ve Instagram gibi platformlarda karlı bir işe dönüştürebilirsiniz. Birçok kişi hobinizden para kazanmanıza olanak tanıyan el yapımı ürünler arar.

Ayrıca olumlu geri dönüşler almak ve insanların sizin kıyafetlerinizi gururla giydiğini bilmek kendinize olan güveninizi artıracaktır.

5. Sağlığa faydası

Araştırmalar bu becerilerin sağlık açısından birçok faydası olduğunu göstermiştir. Alzheimer hastalığı riskinizi azaltmayı, artritten kaynaklanan kronik ağrıyı azaltmayı veya yaşlandıkça becerilerinizi geliştirmeyi sağlar.

6. Olumsuz alışkanlıklarla mücadele edin

Örgü ve tığ işi sağlıksız alışkanlıklara ve ekran veya uyuşturucu bağımlılığı gibi zevklere karşı harika alternatiflerdir. Ekran başında çok fazla vakit geçirmek uykusuzluk gibi rahatsızlıklara yol açabilir. İyi haber şu ki, örgü örmek rahatlamayı tetikleyerek daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

7. Yalnızlığı yenebilirsiniz

Bu hobiyi paylaşmak, insanların diğer örgü ve tığ işi meraklılarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olur. İki beceri biraz farklı olabilir ancak iki topluluk bölünmüş değildir. Yerel etkinliklerde veya küresel olarak Facebook örgü grupları ve sayfaları gibi platformlarda bağlantı kurabilirsiniz.

Tığ işi ve örgü öğrenmek

Genel olarak bu iki tekniğe hakim olmak sabır, el-göz koordinasyonu ve tutku gerektirir. Ayrıca yaşlı ya da genç, solak ya da sağ elini kullanan, erkek ya da kadın olsun herkes tığ işi ve örgüyü öğrenebilir.

Tığ işi, örgü ve hatta ahşap işleme gibi el sanatlarının yeniden canlanması, aşırı uyarılmış zihinlerimiz için çok ihtiyaç duyulan bir mola sunuyor. Kendiniz, aileniz veya müşterileriniz için muhteşem öğeler yaratmanın yanı sıra, bu beceriler bir yaratıcılık, kendini ifade etme ve genel refah merkezi sağlar.