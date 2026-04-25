Özge Yağız ve Alperen Duymaz “Doğa’nın Kanunu" dizisinde buluşuyor

Hazırlık süreci hız kazanan projenin mutfağında, Türk televizyon dünyasının deneyimli isimleri bir araya geliyor. Dizinin yönetmenliğini, başarılı projeleriyle tanınan Ali Bilgin üstlenirken; hikaye ve senaryo tasarımı Barış Erdoğan ile İlker Arslan’ın imzasını taşıyor.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu kadrosunun netleşmesiyle birlikte prodüksiyon takvimini belirleyen ekip, çekimler için önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yapımda, Özge Yağız’ın ekran enerjisinin Alperen Duymaz ile nasıl bir uyum yakalayacağı ise şimdiden izleyicinin odak noktası haline gelmiş durumda.





'DOĞA'NIN KANUNU' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Özge Yağız’ın hayat vereceği Doğa karakteri, ailesine ait şirkette yönetici olarak çalışan, varlıklı ve nüfuzlu bir iş kadını olarak hikayenin merkezinde yer alıyor. Dizinin temel çatışması, Doğa’nın babası Hulusi Bey adına gerçekleştirdiği bir iş görüşmesinde Yaman isimli genci dış görünüşü ve tarzı nedeniyle küçümsemesiyle başlıyor.



Bu gergin karşılaşmanın üzerinden geçen beş yılın ardından ikilinin yolları Urla’da yeniden kesişiyor. Geçmişteki önyargıların ve aradan geçen zamanın değiştirdiği hayat şartlarının gölgesinde, bu tesadüfi buluşma ikili arasında beklenmedik bir aşkın başlamasına zemin hazırlıyor.