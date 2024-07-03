Poodle bakımı için ipuçları

Poodle, cana yakınlığı, zekâsı, enerjisi ve sevimli görünümüyle bilinen popüler bir köpek türüdür. Hem minyatür hem de standart boyutlarda bulunan bu cins, ailelerin en çok tercih evcil hayvanlardan biridir. Tüy dökme problemleri yok denecek kadar az olan ve salya akıtmayan Poodle ırkının bakımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, göz hastalığına yatkınlığı ile bilinen poodle ırkı köpekler için sağlıklı bakım rehberi hazırladı…

Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten’in verdiği bilgiye göre duygusal zekaları çok yüksek olan Poodle’lar çok kolay eğitilirler ve çocuklar dışında diğer hayvanlarla çok iyi anlaşırlar. Dişileri çok daha uslu olan bu ırkların erkekleri daha oyuncudur agresyon veya ısırma gibi davranışlar ne dişisinde ne de erkeğinde yok denecek kadar azdır.

Düzenli Tüy Bakımı

“Kaniş olarak da adlandırılan poodle’ların tüyleri dökülmez ama yine de taramaya veya düzenli olarak tüylerinin kısaltılmasına ihtiyaç duyarlar” diyen Çelikten

“Kıvırcık tüylü olan bu türün tüy bakımı düzenli yapılmazsa tüy topakları oluşur ve bir daha taramayla bile açılması imkansız hale gelebilir. Ayrıca bu tüy topakları cildin hava almasına engel olup dermatolojik hastalıklara da sebebiyet verebilir. Bu yüzden Poodle ırkı köpeğinizi düzenli taramalı ve düzenli olarak pet kuaförü hizmeti almasını sağlamalısınız” şeklinde konuştu.

Beslenme Alışkanlıkları

“Poodle ırkının duygusal zekası çok yüksektir. Evde kuru mama dışında, masadan yiyecek veren biri varsa hep o kişiden isteyip duygusal sömürü yapabilirler. Küçük dostunuz kuru mamayla besleniyorsa kuru mama ve köpek ödül maması dışında şeyler vermemelisiniz, Günlük alması gereken kalori miktarını geçmemelisiniz. Kuru mama miktarını ise ikiye bölüp iki öğünde vermelisiniz” sözleri ile uyarıda bulunan Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, poodle ırkı köpeklerin yatkın olduğu hastalıklar ve poodle bakımında ailelerin dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:

POODLE BAKIMINDA AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

- Poodle’ların gözlerinin etrafındaki tüyler gözlerine girebilir. Bu da gözlerinde sürekli iritasyon yaptığı için konjuktivitis dediğimiz göz hastalığına çok yatkındırlar. Bu yüzden veteriner hekiminize düzenli olarak muayene ettirip, göz etrafındaki tüylerini kesip, gözlerinde yaşarma gördüğünüzde hemen veteriner hekiminize başvurun.

- Cildi çok hassas olan ve son derece alerjik olabilen bu ırk, evden vereceğiniz kuru mama dışındaki yiyeceklere karşı son derece toleranssızdır.

- Uzun kulaklı oldukları için kulak hastalıkları görülebilir, kulakları sık sık kontrol edilmelidir.

- Özellikle Toy Poodle’ların kemikleri çok ince ve narindir. Kucağınızdan yere indirirken kucağınızdan atlarken veya koltuktan yere inerken bile kemikleri kolayca kırılabilir. Bu yüzden yüksekten atlamamasına ve aktivitelerine çok dikkat edin.

- Poodle’ları eğitmek son derece kolaydır, komutları hızlı öğrenirler ancak bu özellikleri sayesinde size yapabilecekleri duygusal sömürüleri de çok kolay öğrenirler ve ona lider olmazsanız o size liderlik yapmaya çalışacaktır. Eğitim döneminde sınırlarınızı iyi çizmeye dikkat edin.

- Poodle’ların anüs bölgesindeki kasları zayıf olduğundan, anüsün sağında ve solunda bulunan anal keselerini dışkılama esnasında boşaltamayabilirler. Bu yüzden bir şikayetiniz olmasa bile köpeğinizin ayda bir anal keselerini temizletmeye özen gösterin.

- Bu ırkın büyürken süt dişleri düşmeyebilir. Özellikle köpek dişlerinde görülen bu durum kalıcı köpek dişinin ve süt köpek dişinin yan yana olması ve sürekli temasla diş sağlığını bozar. 1 yaşına kadar düşmeyen süt dişleri varsa mutlaka veteriner hekiminizin süt dişlerini çekip kalıcı dişlerin sağlıklı olmasını sağlaması gerekir.

Sevgi ve İlgi

Poodle'lar ailelerine çok bağlıdır ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Onlarla zaman geçirmek, oyun oynamak ve sevgi göstermek, onların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereklidir. Poodle'lar, ailelerinin bir parçası olmayı severler ve onlarla güçlü bir bağ kurmak önemlidir.

Zeka Oyunları ve Aktiviteler

Poodle'lar zekâ oyunlarını ve çeşitli aktiviteleri severler. Bulmaca oyuncaklar, interaktif oyunlar ve itaat yarışmaları gibi aktiviteler, onların zihinsel olarak uyarılmasını sağlar ve can sıkıntısını önler.