Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer yaz sezonunu açtı

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerine akın etti. O isimlerden birisi de sevilen dizi Uzak Şehir’de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer. Ünlü oyuncu tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer yaz sezonunu açtı - Resim : 1

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dizisinde 'Zerrin' karakterine genç oyuncu Dilin Döğer hayat veriyor. 

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Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer yaz sezonunu açtı - Resim : 2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Döğer, takipçilerinin beğenisini topluyor. Ünlü ismin fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni gelirken, hayranları güzelliğine övgüler yağdırıyor.

 

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Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer yaz sezonunu açtı - Resim : 3

Dilin Döğer yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. 

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Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer yaz sezonunu açtı - Resim : 4

Köpeğiyle birlikte objektiflere poz veren güzel oyuncunun fit hali dikkat çekti. 