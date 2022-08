RGB renk kodları nedir? RGB renk kodlaması ile kaç farklı renk oluşturulur?

Tüm renklerin elde edilebildiği ve sonsuz ışık uzayı olan RGB kodları, üç temel rengi ifade eder. Kırmızı renk, yeşil renk ve mavi renklerinin çeşitli miktarlarda birbirlerine eklemesi gerçekleştirilir. Bu tarz bir kodlamanın amacı televizyon veya bilgisayar gibi elektronik alanlarda renkli görüntülerin algılanmasını sağlamak ve gösterilmesine yardımcı olmak. RGB kodlama tekniği geleneksel fotoğrafçılık sanatında da kullanılır.

RGB renk kodları nedir?

RGB renk kodlamasının uzun bir geçmişi bulunur. İnsanların renk algısı üzerine yapılan birçok araştırma sonucunda bu kodlama yöntemi elde edilmiş ve bu doğrultuda gelişmiştir. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerin belirli oranlarda ve şekillerde birbirine eklenmesiyle tüm renkler elde edilir. Gözümüz gün içerisinde sürekli ışığa maruz kalır. Doğal ya da doğal olmayan tüm ışıklar nesnelere çarparak gözümüze yansımalar gönderir. Bunlar renkler olarak tanımlanır. RGB renk kodlaması da doğada bulunan üç ışından yola çıkılarak hazırlanır.

Bu renk kodlarının temelinde kırmızı, yeşil ve mavi renklerin bulunmasının birtakım nedenleri bulunur. Bu üç ana ışından diğer tüm renkler de oluşturulabilir. Üst üste binen RGB renk kodları, ortaya çıkarılmış rengin bileşenleri olarak geçer. Bu farklı ışınların üst üste düşerkenki ayarları veya rastlantıları ortaya çıkan rengin tonunu ve yoğunluğunu belirler. Bu üç renk %100 olacak şekilde üst üste kullanıldığı zaman ortaya beyaz renk gelir ve beyaz renk elde edilmiş olur.

RGB renk kodlaması ile kaç farklı renk oluşturulur?

3 temel renk ile birçok farklı işlem yapabilme şansı var. RGB adı verilen renk kodlamasında ise her bir renge sayısal bir değer verilir. Bu değerler sisteminde yani, renk derinliğinde en yaygın derinlik 24 bit renk olarak bilinir. Üç ana rengin esas alındığı bir ortamda her ana renk 8 bit derinliğinde olur. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin her biri 256 renk değerine sahip ve her bir değer 256 farklı şekilde kullanılır. Bu işlemi basit bir formül ile anlatmamız gerekirse formül şöyle oluşur:

256 x 256 x 256 : 16.777.216 farklı renk. Elde edilen sayıya göre RGB renk kodlaması ile sonsuz renk elde edilebilir ifadesi yanlış olmaz.

RGB renk kodları nelerdir?

Bu kodlama yönteminde her rengin tam olarak değeri 255'tir. RGB renk kodlamasında şu işlemler yapılabilir:

Renk kodlamasında kırmızı RGB (255,0,0) olarak gösterilir. Kırmızı değer 255, yeşil değer 0 ve mavi değer 0 olarak alınırsa oluşacak renk kırmızı olur.

Renk kodlamasında yeşil rengi RGB (0,0,255) olarak adlandırılır.

Renk kodlamasında mavi rengi ise RGB (0,0,255) olarak adlandırılır.

Bu kodlamada tüm değerler 255 olarak alınırsa ortaya çıkan renk beyaz olur. Beyaz renk, tüm renklerin toplamını gösterir.

Tüm değerlerin sıfır alındığı ortamda ise RGB siyahı gösterir. Siyah karanlığı temsil eder ve tüm renklerin yutulduğu alanı simgeler.

Hex renk kodu ne işe yarar?

16'lık sayı sistemine göre işlem gerçekleştirir gibi uygulama yapmaya benzeyen Hex renk kodu ise tasarım sürecinin kısalmasına yardımcı olur. Farklı renk tonlarının sağlanmasında etkili olan hex renk kodları, geniş bir kodlama tabanına sahip. Peygamber çiçeği mavisi ele alınırsa, bu renk tonun sağlanmasında farklı RGB kodları rol alır. Üç temel rengin birbiri üzerine eklenmesi sonucunda peygamber çiçeği mavisi rengi oluşur. RGB (106,121,247) karşılığını alan bu renk tonu farklı bir görünüm sunar. Deneme yanılma yöntemi ile renk tonu bulmaya çalışmak çok fazla zaman alır. Bir de yakalanan bir tonu bir daha yakalamak oldukça zor ve zahmetli bir süreç. Tasarım aşamasındaki ihtiyaçlara cevap veren hex renk kodları, ara renklerin formülize olmasını ve rengin aynı tonunu yakalamak için de işe yarar.