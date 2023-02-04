Rüyasındaki elbiseye sığmak için yaklaşık 50 kilo verdi

Daily Mail'in haberine göre Newcastle'dan 25 yaşındaki Laura Murray, bir buçuk yıl önce bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark ettiğinde tartının 121,8 kiloyu gösterdiğini söylüyor.

2021'in başında kilo verme sürecine başlayan Laura, o zamandan beri yaklaşık 50 kilo verdi. Şimdi 71 kilo.

Laura, FEMAIL'e "Geçen yıl mezun olduğumda nihayet hayalimdeki elbiseyi giyebildim" diyor.

Laura, "Ama bu sadece kiloyla ilgili değil. Kolesterolüm dramatik bir şekilde düştü ve Tip 1 diyabetim şimdiye kadarki en sağlıklı durumda. Sabit kan şekeri seviyelerim var, çok daha az yağım var" bilgisini paylaşıyor.

Laura geçmiş yıllar için, "Çok fazla paket gıda yedim ve porsiyon boyutlarım çok büyüktü. Sadece spagetti yiyor olsam bile, porsiyon büyüklüğü çok fazla olurdu" diyor. Laura, kilo vermek isteyenler için düşünülmesi gereken en önemli şeyin porsiyon kontrolü olduğunu söylüyor.