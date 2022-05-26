Sadakatsiz'den muhteşem final! Volkan'ın sahnesi geceye damga vurdu

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz', 25 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan 60’ıncı bölümüyle final yaptı. Yapımcılığını Medyapım / Mednova'nın üstlendiği Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizinin son bölümüne; Asya, Volkan ve Derin arasındaki savaşın bitişi ve kaybedenin Volkan olması damga vurdu.

DERİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

'Sadakatsiz’in final bölümünde; Volkan’ın kendisinden ayrılmak istediğini söyledikten sonra tutuklanmasıyla şoke olan Derin, öfkesini annesine yansıttı. Kızına iyice sinirlenen Gönül, “Senden utanıyorum. Adam, Asya’yı seviyorum diyor anlamıyor musun?" dedi.

Öfkeyle evden çıkan ve sağlıklı düşünemeyen Derin, yolda giderken Asya’yı aradı. Ona uçurumdan düştükleri gün her şeyin bitmesi gerektiğini söyleyen Derin, yarım bıraktığı işi tamamlayacağını ve oraya Volkan’a kavuşmaya gideceğini söyledi.

ASYA, DERİN'İ İKİNCİ KEZ KURTARDI

Derin’i atlamak üzereyken bulan Asya, onu vazgeçirmeye çalışırken Volkan’ın ikisini de sevmediğini söyledi. Ona inanmayan ve Volkan’a kavuşacağını söyleyen Derin, Asya; kızı Zeynep'in adını söyleyince geri adım attı. Yaptığı hamleyle Derin’i yanına çeken Asya, bunların geçeceğini ifade ederek ona sarıldı. Sonrasında Onur ve Asya, Derin'i hastaneye götürdü. Doktor, Gönül Hanım'a yaşadıklarının ardından şoka giren Derin'in bir klinikte tedavi olmasının uygun olduğunu söyledi.

ASYA VE DERİN ARASINDA ATEŞKES!

Bu sırada karakolda olan Volkan, Derin kendisini kurtarmaya gelmeyince nezarete düştü. Aradan geçen bir ay sonrasında Derin'in tedavisi biterken; Volkan da hapiste cezasını çekti. Hastaneden çıkar çıkmaz Onur'u soran ve sonrasında teşekkür etmek için Asya'ya giden Derin, artık ona öfkeli olmadığını belirtti. Buna çok sevinen Asya ise Ali'nin üzerine geçirilen tüm mülkleri Derin'e iade etti. Asya'nın ricasıyla Volkan'a olan şikayetini de geri çeken Derin, boşanacağını ve onun gün yüzü görmediğini izlemek istediğini ifade etti.

20 YIL SONRA NE OLDU?

Tüm olanların ardından üç ay geçtikten sonra Derin ve Onur birlikte ve mutlu görünürken; Asya da İngiltere'ye oğlu Ali'nin yanına gitti. Bu arada Kadir de Derya'nın yanına geldi. Bebek heyecanı yaşayan Nil ve Selçuk ise kızları olacağını öğrendi. Herkesin aksine iyice perişan olan Volkan, Asya'nın sattığı eve bakarken göründü. Son sahnede ise yaşanan 20 yıllık zaman atlaması sonrası, büyüyen Ali ve Zeynep, babaları Volkan'ın mezarı başında olup biteni konuştu.

"BEHLÜLLER ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz dizisindeki oyunculuklar izleyicilerden tam not aldı. Dizinin sonunda Behlül'e benzetilen Volkan için de "Volkan'ın bu halini görünce Bihter'in mezarında ağlayan Behlül aklıma geldi" ve "Behlüller ölmez şekil değiştirir" yorumları yapıldı.