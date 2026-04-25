Selim Bayraktar, Nizamülmülk Altın Çağ dizisiyle ekranlara dönüyor

TRT’nin dijital platformu tabii, tarihi yapımlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Platformun merakla beklenen projelerinden “Nizamülmülk Altın Çağ” dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Başarılı oyuncu Selim Bayraktar, dizide Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun efsane veziri Nizamülmülk’ü üstlenecek.

SELİM BAYRAKTAR NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Selim Bayraktar’ın başrolü olduğu dizi, yalnızca bir devlet adamı değil aynı zamanda önemli bir düşünür olan Nizamülmülk’ün hayatına odaklanacak. Siyâsetnâme adlı eseriyle siyaset bilimi alanında derin izler bırakan Nizamülmülk’ün yaşamı, dönemin siyasi dengeleriyle birlikte dramatik bir kurguyla izleyiciye aktarılacak. Tarihi gerçeklik ile güçlü hikâye anlatımını bir araya getirmesi beklenen proje, şimdiden büyük ilgi uyandırmış durumda.

DSS Medya imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturacak. Projenin senaryo ve tasarımı ise İsa Yıldız’a ait. Ayrıca senaryo ekibinde Uhud Tekin, A. Kadir İlter ve Caner Erzincan gibi deneyimli isimler yer alıyor. Yapımın güçlü teknik kadrosu, dizinin hem görsel hem de anlatım açısından iddialı olacağının sinyallerini veriyor.