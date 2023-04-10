Serenay Sarıkaya’nın yeni dijital dizisi belli oldu: KGKG (Kimler Geldi, Kimler Geçti)

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ’la partner olduğu “Aile” dizisiyle 8 yıl sonra ekrana döndü. Dizi ekrana geldiği ilk bölümden itibaren reytinglere damgasını vurdu. Sarıkaya şimdi de yeni bir dijital proje hazırlığında.

Serenay Sarıkayanın yeni projesi: KGKG (Kimler Geldi, Kimler Geçti)

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin çekimlerine devam ederken ünlü oyuncu Ay Yapım’ın bünyesindeki Bambini Film’in kod adı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” (KGKG) olan diziyle el sıkıştı.

Serenay Sarıkaya, yönetmen koltuğunda Mert Baykal’ın oturacağı Netflix’te yayınlanacak olan dizinin senaristi Ece Yörenç’le hafta içi bir araya gelmişti. Çekimleri yaz aylarında yapılacak olan dizide Sarıkaya, avukat Leyla Taylan’a hayat verecek. Sarıkaya’nın sevgilisi Ömer’i canlandıracak oyuncu için de çalışmalar başladı. Henüz oyuncu seçimleri yeni başlayan dizinin adı ve karakterleri değişebilir. Bu arada Serenay Sarıkaya’nın Adana’da çektiği “Şahmaran” dizisinin de 2 sezondan oluşacağı, hikâyesi bittiği için de 3. sezonunun çekilmeyeceği öğrenildi.