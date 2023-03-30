Aile dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 ayrıntı
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer ve Nejat İşler gibi usta isimlerin olduğu ve Show TV ekranlarında başladığı günden beri büyük ses getiren 'Aile' dizisini mercek altına aldık. İşte Aile dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 ayrıntı...
Aslan Soykan'ın İkizler Burcu olması
Devin Aslan'a hangi burç olduğunu sorduğunda Aslan, İkizler burcu olduğunu söylüyor. Aslan, astrolojiyle ilgili en ufak bilgisinin olmadığını söylerken, Devin, 'eyvah eyvah' diyerek tepkisini gösteriyor. Devin ikizler burcu için 'çok kötü değil ya size gelinceye kadar işte bir de şeytan var' diye dalga geçiyor.
Aslan Soykan'ın en sevdiği yemek: Vardabit
Hülya Soykan'ın, gözünden sakındığı ve büyük hayranı olduğu oğlu Aslan'ın en sevdiği yemeği yaptığı sahnesi, oldukça ilgi çekti. Bu yemek ne diye soracak olursanız, Adana ve Mersin mutfağında meşhur olan Vardabit mezesi... Yemek sitesi Lezzet.com.tr ise Vardabit tarifini şöyle paylaşıyor: Vardabit Paçası
Herkesin merak ettiği Restaurant Volta
Aslan Soykan'ın sahip olduğu restaurant izleyiciler tarafından çok merak edildi. Bu güzel mekandaki sahneler, Sirkeci'de bulunan Olden 1772 adlı restoranda çekiliyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dişleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kıvanç Tatlıtuğ'un dizi öncesi dişlerini yaptırdığı haberleri magazin basınına yansımıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dişleri sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tatlıtuğ'un yeni dişlerinin doğallığını bozduğunu savundu, bazıları ise yakıştığını söyledi.