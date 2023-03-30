Aile dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 ayrıntı

Aslan Soykan'ın İkizler Burcu olması



Devin Aslan'a hangi burç olduğunu sorduğunda Aslan, İkizler burcu olduğunu söylüyor. Aslan, astrolojiyle ilgili en ufak bilgisinin olmadığını söylerken, Devin, 'eyvah eyvah' diyerek tepkisini gösteriyor. Devin ikizler burcu için 'çok kötü değil ya size gelinceye kadar işte bir de şeytan var' diye dalga geçiyor.