'Sevdan Bir Ateş'ten yeni bölüm fragmanı geldi

SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 5'inci bölümünden yayınlanan ön izleme, Mirza ve Hüma arasındaki duygu dolu anlarla dikkat çekiyor.

Öfkeli olduğu bir anda Hüma'nın kendisinden korktuğunu fark eden Mirza'nın tavrı bir anda değişiyor.

"BEN SANA ASLA VURMAM"

Hüma'ya sarılan Mirza, "Ben sana asla vurmam" diyerek onu sakinleştiriyor. Ancak asıl büyük yüzleşme hemen ardından geliyor.

"BEN MİYİM SENİN BABAN?"

Hüma'nın gülümseyerek başıyla "Evet" demesiyle yıllardır saklanan gerçek ortaya çıkıyor.