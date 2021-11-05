Show must go on: Bir Billie Eilish ve maske meselesi

Yazı: Baran Alışkan

Yılın en sansasyonel etkinliklerinden biri olan Met Gala’yı nasıl bilirdiniz? Cesur ve iddialı kıyafetlerin boy ölçüştüğü, şov dünyasının gerçek oyun alanı diyebilir miyiz? Elbette, etkili mesajlar için de mutlaka doğru bir adres. Galada objektiflerin odağındaki tüm gösterişli kıyafetler arasında bir tanesi dikkatimizi daha fazla çekiyor ve ona doğru süzülüyoruz... Bu yüzyılın yıldızı Billie Eilish, hem şeftali renkli tül elbisesiyle Marilyn Monroe ve Grace Kelly için saygı duruşunda bulunuyordu hem de galanın ev sahiplerinden biri olarak karşımıza çıkıyordu. Oscar de la Renta markalı kıyafet, kimilerince şıklıktan uzak olsa da Eilish’in yeni imajına uygun olarak da nitelendirildi.

Fakat ardında yatan hikaye bizim için çok daha önemli. Çünkü bu anlaşma tam bir kazan-kazan formülü üzerine kurulmuştu. Billie, geceye markanın kıyafetiyle katılacak ve marka da kürk kullanımını bırakacaktı. Vegan ve hayvan hakları aktivisti kimliğiyle de tanıdığımız pop yıldızı, istendiği takdirde beylik laflar yerine gerçekten bir şeyleri değiştirmenin mümkün olduğunu bu sayede gösterdi. Kabul, günün sonunda şov mutlaka devam etmeli. Tabii, bu sırada iyi bir şeyler yaparak. Bir diğer çok konuşulan ise şüphesiz maske kullanımıydı. Maskenin, uzak doğudan günlük yaşama transferine sebep olan pandemi, zamanla yaşam pratiklerimizin vazgeçilmezi oldu. Hepimiz için kalıcı olacağını düşündüğümüz maskelerinse bazılarımız için zorunlu olmadığını gördük ve görüyoruz.

Maske kullanımı, henüz kısa bir süredir hepimizin hayatında olmasına rağmen sınıfsal bir aksesuara dönüşebilir mi? Bu soruyu gelecekte tekrar birbirimize sorabiliriz, çünkü gelecek ne getirecek birlikte göreceğiz. Unutmadan, çoğu havalı kırmızı halı fotoğrafının doğal ve gizli yıldızı olan ‘Met Gala köpeği’ ile henüz tanışmadıysanız, tüm fotoğraflara tekrar baksanız hiç fena olmaz. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin düzenlediği Met Gala, 2021 edisyonunda ‘Amerika’da: Bir Moda Sözlüğü’ temasıyla gerçekleşti. Önümüzdeki yıl, yeni konu ve konukları, adından söz ettirecek tasarımları ve mesajlarıyla yeniden birlikte olacağız. O zamana kadar esen kalın. Tabii, bu arada Kim Kardashian gibi karaları da bağlamayın. En yakın törende yeniden görüşmek üzere… (Seninle de Met Gala köpeği!)