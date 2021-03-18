Billie Eilish'ın yeni tarzı rekor getirdi, sosyal medya yıkıldı!

19 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, saç renginde değişikliğe giderek imajını tazeledi. Uzun zamandır kullandığı saç rengini değiştiren Billie Eilish'in bu stili hayranları tarafından çok beğenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör BILLIE EILISH (@billieeilish)'in paylaştığı bir gönderi

SOSYAL MEDYADA YENİ REKOR

Siyah-yeşil saçlarını sarıya boyatan genç şarkıcı yaptığı imaj değişikliği ile sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı sallayan genç şarkıcı, 6 dakika içinde 1 milyon beğeni alarak Instagramda 'en hızlı beğeni alan' paylaşım unvanını aldı.

Daha önce de saçlarında gri ve mavi renklerini kullanan Billie Eilish, siyah-yeşil saç stiliyle de çok beğenilmişti.

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