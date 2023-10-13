2024 yılında izleyici ile buluşması beklenen 15 film
2024 yılında sinemaseverleri heyecanlandıracak bir yıl olacak. Birbirinden ünlü ve başarılı oyuncular, yeni projeleriyle seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Elio
Dışarıda oynamaktan nefret eden ve uyum sağlamakta zorlanan 11 yaşında hayalperest bir çocuğu konu alan Disney Pixar yapımı film, 1 Mart'ta sinemalarda.
Kung Fu Panda 4
Mike Mitchell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen gibi isimler bulunuyor. Film, 8 Mart'ta vizyona girecek.
A Quiet Place: Day One
Bu sefer Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Dune: Part Two
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni"nin ilk bölümünün ardından gözler ikinci bölüme çevrildi.
Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.
Film 15 Mart'ta sinemalarda.