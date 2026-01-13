ABİ dizisi açılımı nedir? A.B.İ. kısaltmasının anlamı ne?

ABİ dizisi açılımı nedir?

Dizinin adı sadece bir kısaltma değil, aynı zamanda hikayenin temel felsefesini özetliyor. "Aile Bir İmtihandır" sloganıyla yola çıkan yapım; sadakat, fedakarlık ve insanın en yakınlarıyla yaşadığı en ağır sınavları temsil ediyor. İzleyiciler bu ismin, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin "koruyucu abi" rolüyle olan çift anlamlı ilişkisini de oldukça yaratıcı buldu.