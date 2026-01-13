ABİ dizisi oyuncuları kim, konusu ne? ABİ dizisi gerçek hikaye mi?
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bu akşam (13 Ocak 2026 Salı) ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. İzleyiciler "ABİ dizisi oyuncuları kim, konusu ne? ABİ dizisi gerçek hikaye mi?" sorularına yanıt arıyor.
Türk sinemasının dev ismi Kenan İmirzalıoğlu ile genç neslin başarılı oyuncusu Afra Saraçoğlu’nu buluşturan ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), , iddialı tanıtımlarının ardından bugün izleyiciyi ekrana kilitledi.
ATV’nin yeni fenomeni A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakterinin hikayesi, klasik dram unsurlarını modern bir anlatımla birleştiriyor.
Ailesinin karanlık ve suçla örülü geçmişini geride bırakıp kendine temiz bir sayfa açmaya çalışan Doğan’ın, kaderin cilvesiyle bu sırlara yeniden hapsolması dizinin ana çatışmasını oluşturuyor. Afra Saraçoğlu ile olan sahnelerindeki gerilim ve duygusal derinlik, Doğan’ın kaçtığı dünyayla yüzleşirken vereceği zorlu kararların sinyalini veriyor.
Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.