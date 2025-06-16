Aile Saadeti konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Bu akşam ekranlara gelecek olan atv'nin yeni hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, şimdiden merak uyandırıyor. Burak Aksak'ın kaleminden çıkan ve Selçuk Aydemir'in yönettiği Sinehane yapımı bu dizi, sıcak bir aile hikayesini kahkahalarla harmanlayarak izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Aile Saadeti dizisi, geçmişin izlerini günümüzle buluşturan dramatik ve aynı zamanda mizahi bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. İzleyiciyi yüzyıllık bir konağın kapısından içeri davet eden dizi, birbirinden habersiz üç farklı ailenin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen bu karakterler, aynı çatı altında kalmanın zorluklarını yaşarken, bir yandan da iyileşmeyi ve aile olmayı yeniden öğreniyor.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Kadroda Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Suat Sungur ve Zerrin Sümer gibi deneyimli isimler bulunuyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİ NEREDE, HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR?

Aile Saadeti dizisi, İstanbul’un Üsküdar ilçesi başta olmak üzere Boğaz manzaralı çeşitli semtlerde çekiliyor. Dizide kullanılan ve karakterlerin yaşadığı konak ise Üsküdar’da yer alıyor. Osmanlı padişahı II. Mahmud’un av köşkü olarak kullandığı bu 190 yıllık tarihi köşk, üç katlı yapısı, altı odası ve iki salonuyla dikkat çekiyor. Toplam 660 metrekarelik alana sahip köşk, mimarisi ve tarihi atmosferiyle diziye nostaljik bir hava katıyor.