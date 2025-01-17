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Ali Sunal babasını oynayacak; Zübük yeniden çekiliyor
1980 yılında izleyici ile buluşan ve Türk sinemasında önemli bir yeri olan Zübük filmi için Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal kamera karşısına geçiyor.
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Kemal Sunal'ın yer aldığı 1980 yapımı ‘Zübük' yeniden çekiliyor.
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Ali Sunal, babasının rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
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1980 yılında Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Zübük' filmi, yeniden çekiliyor.
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Ünlü yönetmen Ezel Akay, Zübük'ün yeni versiyonunda başrolü Ali Sunal'ın üstlendiğini duyurdu.