Ali Sunal babasını oynayacak; Zübük yeniden çekiliyor

1980 yılında izleyici ile buluşan ve Türk sinemasında önemli bir yeri olan Zübük filmi için Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal kamera karşısına geçiyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ali Sunal babasını oynayacak; Zübük yeniden çekiliyor - Resim : 1

Kemal Sunal'ın yer aldığı 1980 yapımı ‘Zübük' yeniden çekiliyor. 

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Ali Sunal babasını oynayacak; Zübük yeniden çekiliyor - Resim : 2

Ali Sunal, babasının rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

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Ali Sunal babasını oynayacak; Zübük yeniden çekiliyor - Resim : 3

1980 yılında Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 'Zübük' filmi, yeniden çekiliyor.

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Ali Sunal babasını oynayacak; Zübük yeniden çekiliyor - Resim : 4

Ünlü yönetmen Ezel Akay, Zübük'ün yeni versiyonunda başrolü Ali Sunal'ın üstlendiğini duyurdu.