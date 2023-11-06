Altın Kafes dizisinin konusu ne? Oyuncuları kim? Gerçek hikaye mi?

Yeni dizi Altın Kafes yakın süreçte ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Altın Kafes dizisinin konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Altın Kafes dizisinin konusu ne?

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.

Altın Kafes dizisi gerçek hikaye mi ?

Altın Kafes dizisi uyarlama değil, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait.

Altın Kafes oyuncuları

Aytaç Şaşmaz (Onur),

Şifa Nur Gül (Zeynep),

Ebru Cündübeyoğlu (Nalan),

Hayal Köseoğlu (Ahu),

Hilmi Cem İntepe (Cihan),

Murat Kılıç (Ayhan),

Kaan Turgut (Kenan),

Sümeyra Koç (Alara),

Eda Nur Gülbudak (Berna),

Buse Orcan (Şeniz),

Gurur Çiçekoğlu (Hikmet),

Cansu Mumcu (Şule),

Ali Kayra Kul (Kaan),

Aksel Yılmaz (Alper)

Sacide Taşaner (Zümrüt)

Künye

Yapım : ARC FİLM

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senarist : Rahşan Çiğdem İnan

Altın Kafes teaser

Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne seren diziden ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı.